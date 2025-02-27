Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa evlerinde ölü bulundu

Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa evlerinde ölü olarak bulundu. yetkililer, Perşembe günü gece yarısından hemen sonra çiftin ve köpeklerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

İki Oscar ödüllü Amerikalı emekli oyuncu Gene Hackman, The French Connection filmindeki rolüyle üne kavuştu. Gene Hackman ile 1991 yılında evlendiği piyanist Betsy Arakawa Santa Fe'deki evlerinde ölü bulundu.

GENE HACKMAN VE EŞİNİN ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza,, Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, olay yerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirtti. Ölüm nedenine dair bir bilgi vermeyen Mendoza, çiftin ne zaman ölmüş olabileceği konusunda da açıklama yapmadı. Ayrıca çiftin köpeklerinin de hayatını kaybettiği doğrulandı.

HOLLYWOOD BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

1970'li yıllarda gösterilen The French Connection filmindeki rolüyle tanınmış ve bu filmin ardından Hollywood'da filmlerde yer alan Gene Hackman, 5 kez oskar ödülüne aday gösterildi. 2004 yılında artık film çekmeyeceğini söyleyerek, oyunculuk kariyerini noktalamış ve o zamandan bugüne kitap yazmaya başladı. Yönetmen Robert Benton'un 1998 tarihli Twiligt filminde Paul Newman ve James Garner gibi oyuncularla çalıştı. Yönetmen Clint Eastwood ile 1998 tarihli Mutlak Güç ve 1992 tarihli Affedilmeyen gibi başarılı filmleri oldu. Ünlü oyuncunun ölümü Hollywood dünyasında da büyük üzüntüye sebep oldu.