Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa evlerinde ölü bulundu

Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa evlerinde ölü olarak bulundu. yetkililer, Perşembe günü gece yarısından hemen sonra çiftin ve köpeklerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa evlerinde ölü bulundu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 12:06

İki Oscar ödüllü Amerikalı emekli oyuncu Gene Hackman, The French Connection filmindeki rolüyle üne kavuştu. Gene Hackman ile 1991 yılında evlendiği piyanist Betsy Arakawa Santa Fe'deki evlerinde ölü bulundu.

GENE HACKMAN VE EŞİNİN ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza,, Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, olay yerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirtti. Ölüm nedenine dair bir bilgi vermeyen Mendoza, çiftin ne zaman ölmüş olabileceği konusunda da açıklama yapmadı. Ayrıca çiftin köpeklerinin de hayatını kaybettiği doğrulandı.

HOLLYWOOD BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

1970'li yıllarda gösterilen The French Connection filmindeki rolüyle tanınmış ve bu filmin ardından Hollywood'da filmlerde yer alan Gene Hackman, 5 kez oskar ödülüne aday gösterildi. 2004 yılında artık film çekmeyeceğini söyleyerek, oyunculuk kariyerini noktalamış ve o zamandan bugüne kitap yazmaya başladı. Yönetmen Robert Benton'un 1998 tarihli Twiligt filminde Paul Newman ve James Garner gibi oyuncularla çalıştı. Yönetmen Clint Eastwood ile 1998 tarihli Mutlak Güç ve 1992 tarihli Affedilmeyen gibi başarılı filmleri oldu. Ünlü oyuncunun ölümü Hollywood dünyasında da büyük üzüntüye sebep oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Wanda Nara ile China Suarez birbirine girdi! Hürrem Sultan göndermesi kavgayı başlattı

Sıkça Sorulan Sorular

GENE HACKMAN KİMDİR?
30 Ocak 1930 doğumlu Gene Hackman'ın, The French Connection I ve II filmleriyle ünü arttı. Gene Hackman, 1974 yılında yönetmen Francis Ford Coppola'nın The Converstaion başlıklı filminde de başarılı bir performans sergiledi.
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.