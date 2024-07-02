Geniş Aile dizisi geri dönüyor! Cevahir ve Ulvi karakterinden ilk kare geldi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 14:50 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 14:50
Başrolünde Ufuk Özkan, Bülent Çorak, Fırat Tanış ve Bora Akkaş'ın yer aldığı Geniş Aile dizisi sevenlerine müjdeli haber geldi. Başrol karakterleri Cevahir ve Ulvi'nin üzerine yoğunlaşacak filmden ilk kare geldi.
İlk bölümü 2009 yılında yayınlanan Geniş Aile dizisi, 2011 yılında final yaptı. Dizi izleyicisine sevindiren haber geldi. Geniş Aile, Cevahir ve Ulvi karakterlerine odaklanacak spin-off filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
GENİŞ AİLE DİZİSİNDEN İLK KARE GELDİ
Bir döneme damga vuran komedi dizisi Geniş Aile, yeni sinema filmiyle izleyici karşısına çıkacak. Geniş Aile dizisindeki Cevahir ve Ulvi karakteri spin-off filmiyle izleyicisiyle buluşacak. Filmin çekimleri başlarken, ilk kare ise sosyal medyada dikkat çekti.
Kaynak: tgrthaber.com