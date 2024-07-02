Geniş Aile dizisi geri dönüyor! Cevahir ve Ulvi karakterinden ilk kare geldi

02 Temmuz 2024 14:50 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 14:50

İlk bölümü 2009 yılında yayınlanan Geniş Aile dizisi, 2011 yılında final yaptı. Dizi izleyicisine sevindiren haber geldi. Geniş Aile, Cevahir ve Ulvi karakterlerine odaklanacak spin-off filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

GENİŞ AİLE DİZİSİNDEN İLK KARE GELDİ

Bir döneme damga vuran komedi dizisi Geniş Aile, yeni sinema filmiyle izleyici karşısına çıkacak. Geniş Aile dizisindeki Cevahir ve Ulvi karakteri spin-off filmiyle izleyicisiyle buluşacak. Filmin çekimleri başlarken, ilk kare ise sosyal medyada dikkat çekti.