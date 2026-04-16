Geniş Aile'nin Nazan'ı Bihter Dinçel, 18 yıllık evliliğini sonlandırdı

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bihter Dinçel ve Barış Dinçel'in boşandığı öğrenildi. Bir dönem ekranlara damga vuran Avrupa Yakası dizisinde oynadığı "Zeynep" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Bihter Dinçel, 2008 yılında nikâh masasına oturduğu eşi Barış Dinçel ile boşandı.

2008 yılında evlenen çiftin 18 yıllık evliliği tek celsede bitti. Bu ayrılık kararı, sanat camiasında büyük yankı uyandırdı. 'Şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle mahkemeye başvuran çift, 'anlaşmalı' olarak tek celsede boşandı.

Mahkeme, çiftin 15 yaşındaki çocukları Yağmur Ali'nin velayetinin ortak olmasına karar verdi. Ayrıca Barış Dinçel'in, çocuğu için aylık 25 bin lira nafaka ödemesine hükmedildi.

EŞİNİN SOYADINI KULLANMAYA DEVAM EDECEK

Boşanma davasının dikkat çeken detaylarından biri ise soyadı kullanımı oldu. Yapılan anlaşma ve mahkeme kararı doğrultusunda Bihter Dinçel'in, boşandıktan sonra da eski eşinin soyadını kullanmayı sürdüreceği öğrenildi.

BİHTER DİNÇEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

3 Mart 1982 doğumlu Bihter Dinçel, Türk dizi ve tiyatro oyuncusu ve yazardır. Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur. Asıl işi tiyatroculuk olan Bihter Özdemir, Avrupa Yakası adlı dizideki "Zeynep Hacer Aksoy" karakteri ile ün yapmıştır. BKM Mutfak'ta yetişmiştir.