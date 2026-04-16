Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Geniş Aile'nin Nazan'ı Bihter Dinçel, 18 yıllık evliliğini sonlandırdı

Avrupa Yakası ve Geniş Aile gibi dizilerde rol alan Bihter Dinçel, 2008 yılında evlendiği Barış Dinçel ile boşandı. 18 yıllık evliliği biten Bihter Dinçel, eşinin soyadını kullanmaya devam edecek.

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Bihter Dinçel ve Barış Dinçel'in boşandığı öğrenildi. Bir dönem ekranlara damga vuran dizisinde oynadığı "Zeynep" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Bihter Dinçel, 2008 yılında nikâh masasına oturduğu eşi Barış Dinçel ile boşandı.

Avrupa Yakası dizisiyle tanınan oyuncu Bihter Dinçel, 18 yıllık eşi Barış Dinçel ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşandı.
Çift 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
15 yaşındaki çocukları Yağmur Ali'nin velayeti ortak olacak.
Barış Dinçel, çocuğu için aylık 25 bin lira nafaka ödeyecek.
Bihter Dinçel, boşandıktan sonra da eski eşinin soyadını kullanmaya devam edecek.
BİHTER DİNÇEL İLE BARIŞ DİNÇEL ÇİFTİ 18 YILLIK EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ

2008 yılında evlenen çiftin 18 yıllık evliliği tek celsede bitti. Bu ayrılık kararı, sanat camiasında büyük yankı uyandırdı. 'Şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle mahkemeye başvuran çift, 'anlaşmalı' olarak tek celsede boşandı.

Mahkeme, çiftin 15 yaşındaki çocukları Yağmur Ali'nin velayetinin ortak olmasına karar verdi. Ayrıca Barış Dinçel'in, çocuğu için aylık 25 bin lira nafaka ödemesine hükmedildi.

EŞİNİN SOYADINI KULLANMAYA DEVAM EDECEK

davasının dikkat çeken detaylarından biri ise soyadı kullanımı oldu. Yapılan anlaşma ve mahkeme kararı doğrultusunda Bihter Dinçel'in, boşandıktan sonra da eski eşinin soyadını kullanmayı sürdüreceği öğrenildi.

BİHTER DİNÇEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

3 Mart 1982 doğumlu Bihter Dinçel, Türk dizi ve tiyatro oyuncusu ve yazardır. Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur. Asıl işi tiyatroculuk olan Bihter Özdemir, Avrupa Yakası adlı dizideki "Zeynep Hacer Aksoy" karakteri ile ün yapmıştır. BKM Mutfak'ta yetişmiştir.

Ad SoyadBihter Dinçel
Doğum Tarihi3 Mart 1982
MeslekTürk dizi ve tiyatro oyuncusu, yazar
EğitimEge Üniversitesi Felsefe Bölümü
Ünlendiği RolAvrupa Yakası - Zeynep Hacer Aksoy
Yetiştiği YerBKM Mutfak
