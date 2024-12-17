Gigi Hadid’in başı dertte! Milyon dolar serveti var ama evini fareler bastı
Dünyaca ünlü isim Gigi Hadid’in başı New York’taki eviyle dertte. 29 yaşındaki Gigi Hadid, fareler nedeniyle evini yenilemek zorunda kaldı. Röportaj veren Gigi Hadid, yaşadığı sıkıntıları bir bir anlattı.
One Direction eski üyesi Zayn Malik ile yollarını 2021 yılında ayıran Gigi Hadid, 2023'te birlikte görüldüğü Oscar'lı oyuncu Bradley Cooper ile aşk yaşıyor. Gigi Hadid son günlerde 4 yaşındaki kızıyla yaşadığı New York'taki evine basan farelerle gündemde.
GIGI HADID'İN EVİNİ FARELER BASTI
Dünyaca ünlü manken Gigi Hadid'in New York'taki evini fareler bastı. Kızıyla beraber yaşadığı evi fare basan Gigi Hadid, evinin bir bölümünü yeniletmek zorunda kaldı.
Gigi Hadid, bir mimari dergisine verdiği röportajda; "New York'taki evimin dış mekânına küçük bir yenileme yapılıyor. Çünkü New York'ta bir fare sorunu yaşadık ve mekânın orijinal tasarımlarından bazıları bu soruna yardımcı olmadı" dedi.