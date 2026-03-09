Giray Altınok’un Gustav dizisine sürpriz isim! “Vespera” rolüyle Ece Dizdar Gustav oyuncu kadrosuna katıldı

Yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın oturduğu Gustav dizisi, dev oyuncu kadrosuyla şimdiden gündem olmaya başladı. Başrolünü Giray Altınok’un üstlendiği projede Gustav karakterine Altınok hayat verirken, kadroda Haluk Bilginer, Özge Özpirinçci, Uğur Polat ve Alican Yücesoy gibi güçlü isimler yer alıyor. Dizinin kadrosuna son olarak katılan Ece Dizdar ise Vespera karakteriyle hikâyeye dahil olacak. Vampir teması ve fantastik atmosferiyle dikkat çeken dizinin çekimleri sürerken, geniş oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikâyesiyle dijital platformda büyük ilgi görmesi bekleniyor.

ECE DİZDAR GUSTAV DİZİSİ OYUNCU KADROSUNA KATILDI

Ünlü oyuncu, yazar ve senarist Giray Altınok, yepyeni bir proje ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Prens gibi dijital platformda yayınlanacak olan Gustav dizisi oyuncu seçimleri devam ediyor. Birbirinden usta isimlerin yer aldığı kadroya ünlü oyucu Ece Dizdar’da dahil oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Gustav Maier’ın Tuhaf Öyküsü adıyla hazırlanan dizinin dev oyuncu kadrosuna çok başarılı bir oyuncu daha katıldı. Ece Dizdar, MGX Film‘in dev kadrolu vampir dizisinin kadrosunda yer alacak. Ece Dizdar sürpriz bir karakterle Disney Plus için çekilecek olan dizide seyirci karşısına çıkacak.

GUSTAV DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Umut Aral’ın yönettiği dizide Gustav’ı Giray Altınok, Otto’yu Bülent Emin Yarar, Fulya’yı Özge Özpirinçci, Friedrich’i Haluk Bilginer, Clemens’i Uğur Polat, Konrad’ı Alican Yücesoy, Albert’i Kerem Can, Ida’yı Başak Parlak, Gertrude’yi Ayşe Tunaboylu, Helmut’u Şevket Süha Tezel ve Maria’yı Özgecan Koyunoğlu oynuyor.

GUSTAV DİZİSİNİN ECE DİZDAR’I KİMDİR?

23 Kasım 1981 doğumlu olan oyuncu Ece Dizdar, 44 yaşındadır. İstanbul’da doğan ünlü oyuncu denizaltılarda çalışan babasının görevi nedeniyle çocukluğu boyunca Türkiye’nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde yaşamıştır. Gezdiği yerlerde genelde DoDDS Amerikan okullarında okudu.

Oyunculuğa, 12 yaşında Belçika'da okul kulüplerinin müzikallerinde oynayarak başladı. Ortaokul yıllarında müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitim aldı, 2 yıl boyunca çocuk konservatuvarı kapsamında sahneye çıktı. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde bitirdi. Ece Dizdar, öğrenciyken Betûl Mardin'den dersler almıştı.

1999 Gölcük depremi'nde anne ve babasını kaybetti. Birçok tiyatro, dizi ve sinemada yer alan Ece Dizdar Giray Altınok’un yazdığı Gustav dizisinde farklı bir karakterle izleyicisinin karşısına çıkacak.