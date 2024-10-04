Gizem Karaca koronavirüse yakalandı! Tedavi yöntemi takipçilerini güldürdü

04 Ekim 2024 09:11 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 09:15

Son olarak Safir dizisinde rol alan oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı. Şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, daha önce hiç koronavirüse yakalanmadığını belirtti.

Güzel Köylü, Kara Sevda, Baraj ve Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu gibi yapımlarda rol alan Gizem Karaca bir süredir sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmayınca takipçilerini endişelendirdi. Uzun bir yazı paylaşan Gizem Karaca, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

GİZEM KARACA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Bitkin haldeki karesini sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Gizem Karaca, koronavirüse yakalandığını belirterek, "Günlerdir story atmıyorum fark edenler olmuş ne tatlısınız. İyiyim keyifsizim bi kaç gündür çünkü başta ağır bi grip geçiriyorum sanmıştım. 3-4 gündür grip ve soğukalgınlığı ilaçları ve vitaminlere abandım ama baktım geçmiyor bugün doktora gittim ve öğrendim ki covid pozitifmişim. Şaka gibi covid zamanı bir kere olmadım üstüne çalışıyordum full setteydim. Şimdi bu kadar modası geçmişken yakalandım. Neyse arkadaşlar bi tık fazla salmışız galiba, hapşırırken ağzını kapamayan var, marketlerde dezenfekte bile bulamadım. Neyse bol bol kapya biber yiyin sanal kardeşlerim." dedi.

GİZEM KARACA KİMDİR?

7 Eylül 1992 doğumlu Gizem Karaca, uzun süre Kanada'da yaşadı. Lise bittikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanan oyuncu, 2011 Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur. Eve Düşen Yıldırım dizisiyle oyunculuğa başlayan Gizem Karaca, 16 Eylül 2017 tarihinde işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlendi.