Gladyatör hayranlarına müjde geldi: "Bu kez 24 yıl süreceğini sanmıyorum"

16 Kasım 2024 21:17 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 21:26

Ridley Scott yönetiminde beyazperdeye dönen Gladyatör 2 filmi sonrası üçüncü film için müjde geldi. Filmin başrol oyuncusu Paul Mescal hayranlarına sinyali verdi.

Hollywood'un efsane filmlerinden Gladyatör 24 yıl aradan sonra ikinci filmiyle vizyona girdi. Filmin üçüncüsü için bu kadar yıl daha bekleyip beklemeyeceklerini merak eden hayranlara müjde başrol oyuncusundan geldi..

Başrollerinde Paul Mescal'in yanı sıra Pedro Pascal​, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimlerin yer aldığı 'Gladyatör 2' dün vizyona girdi.

Eleştirmenlerden tam not alan ve "yılın filmi" olarak nitelendirilen yapımın başrol oyuncusu Mescal, filmin Londra galasında Variety'nin sorularını yanıtladı.

Gladyatör'ün bir seriye dönüşmesi halinde üçüncü filmde rol alıp almayacağı sorulan Mescal, "Evet, hem de çok isterim. Bu kez 24 yıl süreceğini sanmıyorum ama ne zaman olacağı konusunda hiçbir fikrim yok" ifadelerini kullandı.

Paul Mescal, Gladyatör 2'de Maximus'un gizli oğlu ve Roma İmparatorluğu'nun varisi Lucius Verus rolüne hayat veriyor.

GLADYATÖR 2 KONUSU NE?

Film, Commodus sonrası, imparatorluğun Severuslara geçtiği dönemde, Lucilla'nın oğlu Lucius'un hikayesini anlatıyor. İlk filmde Maximus karakterine hayat veren Avustralyalı oyuncu Russel Crowe ise yeni Gladyatör filminde yer almıyor.

Filmin başrol oyuncusu Paul Mescal, ilk Gladyatör filmindeki Lucilla'nın oğlu Lucius'un yetişkin versiyonunu canlandırıyor. Gladyatör 2, ilk filmdeki olaylardan 16 yıl sonrasını konu alıyor.

İmparator Geta'ya Stranger Things dizisiyle adından söz ettiren Joseph Quinn hayat verecek. Pedro Pascal ise Marcus Acacius adındaki bir generali canlandırıyor. Washington ise Macrinus rolünde.