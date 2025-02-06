Gökhan Kırdar'dan hayranlarını üzen haber! Hastaneye kaldırıldı

06 Şubat 2025 14:48 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:49

Şarkıcı Gökhan Kırdar sevenlerini korkuttu. Üstüme Basıp Geçme, Kurtlar Vadisi şarkılarıyla hafızalara kazınan Gökhan Kırdar, akciğerleriyle ilgili yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alındı.

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Yerine Sevemem, Üstüme Basıp Geçme, Cendere ve Öldüm de Uyandım gibi şarkılarla tanınan 54 yaşındaki Gökhan Kırdar, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

GÖKHAN KIRDAR HASTANEYE KALDIRILDI

İç kanama geçiren Gökhan Kırdar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm…" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıldönümü için de duyularını dile getiren Kırdar, "Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm.. Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim.. Yeniden nefes alabilmek güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim" ifadelerini kullandı.

Gökhan Kırdar'ın başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü MESAM da (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) sanatçı için paylaşım yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti.