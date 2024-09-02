Gökhan Türkmen'den sürpriz nikah! Gözyaşları sel oldu

02 Eylül 2024 16:46 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 16:52

Gökhan Türkmen hem doğum gününü hem de evlilik yıl dönümünü kutlayan Gökhan Türkmen, eşi Sinem Türkmen'e yaptığı jest ile yakın dostlarını duygulandırdı. Eşine 10. yıl dönümünde tekrar nikah organize eden Gökhan Türkmen, eşine bilezik takmayı da ihmal etmedi.

GÖKHAN TÜRKMEN'DEN SÜRPRİZ NİKAH

Gökhan Türkmen doğum günü için Kız Çocukları Eğitimi Derneği (KIZÇEV) ile iş birliği yaparak hayranlarından destek istedi. Anlamlı bir kampanya ile doğum gününü kutlayan Gökhan Türkmen, evlilik yıl dönümü için ise eşine yaptığı sürpriz ile sosyal medyada takdir topladı. Arkadaşlarını nikah memuru yapan Gökhan Türkmen, eşine bir kez daha evlilik teklif ederek nikah kıydı.

GÖKHAN TÜRKMEN İLE EŞİNİN TANIŞMA HİKAYESİ FİLMLERİ ARATMADI

Gökhan Türkmen, eşi eşi Sinem Türkmen ile tanışma hikayesini anlattı. Sinem'in lisede sıra arkadaşı olduğunu söyleyen Gökhan Türkmen, arkadaşlıkları bozulmasın diye bir türlü açılamadığını belirtti. Aralarda arkadaş olarak görüşseler de ilk adım tam 17 yıl sonra Gökhan Türkmen'den geldi. Türkmen, uzun süre sonra karşılaştığı Sinem Hanım'a evlilik teklifi ediyor. Ünlü şarkıcı, "Sinem teklifimi kabul etti. Bir süre ilişkimizi kimseye söylemedik. Bundan tam 7 ay sonra da nikah masasına oturduk" dedi.