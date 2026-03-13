Göksel'in son görüntüsü hayranlarını şaşırttı! "İçimden başka bir kadın çıktı"

Dursun Zaman, Denize Bıraksam, Günün Birinde, Uzaktan ve Baksana Talihe gibi şarkıların sahibi Göksel aylar sonra kamera karşısına geçti. Albüm hazırlığında olduğunu belirten Göksel, birbirinden farklı taktığı peruklarla hayranlarını şaşırttı.

GÖKSEL FARKLI SAÇ MODELLERİYLE HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Her karede farklı bir saç modeli ve karakterle görülen ünlü sanatçı, alışılmış imajının dışına çıkarak bambaşka bir görünüm sergiledi. Çekimden paylaşılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Göksel, çekim hazırlıklarını videoya kaydedip sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine perde arkasını da gösterdi. Ünlü sanatçı paylaşımında, “All dergisi çekiminde her saçla içimden başka bir kadın çıktı. En çok uzun, kıvırcık halimle eğlendim” ifadelerini kullandı.

GÖKSEL KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Göksel Demirpençe olan ünlü müzisyen Göksel, 25 Kasım 1971’de İstanbul’da doğmuştur. Türk pop müziği sanatçısı, söz yazarı ve besteci olarak bilinen Göksel, Boğaziçi Üniversitesi’nde felsefe eğitimi alırken müzikle yakından ilgilenmeye başlamıştır.

Profesyonel müzik kariyerine Sezen Aksu ve Sertab Erener gibi sanatçıların vokalisti olarak başlayan ünlü müzisyen Göksel, 1997 yılında ilk albümü olan “Yollar”ı çıkarmıştır. 2001 yılında çıkardığı “Körebe” albümündeki “Depresyondayım” şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan Göksel bu şarkı sayesinde tanınırlığını artırmıştır.