Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Göksel'in son görüntüsü hayranlarını şaşırttı! "İçimden başka bir kadın çıktı"

Şarkıcı Göksel, uzun bir aranın ardından fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçti. Farklı saç stilleriyle kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, "Her saçla içimden başka bir kadın çıktı" dedi

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Göksel'in son görüntüsü hayranlarını şaşırttı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 15:35

Dursun Zaman, Denize Bıraksam, Günün Birinde, Uzaktan ve Baksana Talihe gibi şarkıların sahibi Göksel aylar sonra kamera karşısına geçti. Albüm hazırlığında olduğunu belirten Göksel, birbirinden farklı taktığı peruklarla hayranlarını şaşırttı.

GÖKSEL FARKLI SAÇ MODELLERİYLE HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Her karede farklı bir saç modeli ve karakterle görülen ünlü sanatçı, alışılmış imajının dışına çıkarak bambaşka bir görünüm sergiledi. Çekimden paylaşılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Göksel'in son görüntüsü hayranlarını şaşırttı! "İçimden başka bir kadın çıktı"

Göksel, çekim hazırlıklarını videoya kaydedip sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine perde arkasını da gösterdi. Ünlü sanatçı paylaşımında, “All dergisi çekiminde her saçla içimden başka bir kadın çıktı. En çok uzun, kıvırcık halimle eğlendim” ifadelerini kullandı.

Göksel'in son görüntüsü hayranlarını şaşırttı! "İçimden başka bir kadın çıktı"

GÖKSEL KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Göksel Demirpençe olan ünlü müzisyen Göksel, 25 Kasım 1971’de İstanbul’da doğmuştur. Türk pop müziği sanatçısı, söz yazarı ve besteci olarak bilinen Göksel, Boğaziçi Üniversitesi’nde felsefe eğitimi alırken müzikle yakından ilgilenmeye başlamıştır.

Göksel'in son görüntüsü hayranlarını şaşırttı! "İçimden başka bir kadın çıktı"

Profesyonel müzik kariyerine Sezen Aksu ve Sertab Erener gibi sanatçıların vokalisti olarak başlayan ünlü müzisyen Göksel, 1997 yılında ilk albümü olan “Yollar”ı çıkarmıştır. 2001 yılında çıkardığı “Körebe” albümündeki “Depresyondayım” şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan Göksel bu şarkı sayesinde tanınırlığını artırmıştır.

ETİKETLER
#Yeni İmaj
#Göksel Aşan
#Albüm Hazırlığı
#Peruklar
#All Dergisi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.