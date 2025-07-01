Gonca Vuslateri evinde kaza geçirdi! Son paylaşımı endişelendirdi

Son olarak Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde rol alan Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu. Ayağının alçıya alındığı halini paylaşan Gonca Vuslateri, "Ama gel de sakatlanma" ifadelerini kullandı.

Aliye, Canım Ailem, Küçük Sırlar, Yalan Dünya ve Gönül İİşleri gibi dizilerde rol alan Gonca Vuslateri evde sakatlandı. Sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendiren oyuncu, son sağlık durumundan bahsetti.

GONCA VUSLATERİ KAZA GEÇİRDİ

2024 yılında Levent Yaşar ile evlenen Gonca Vuslateri kızı Asya ile ise ilk kez annelik heyecanı yaşadı. Anneliğe dair deneyimlerini sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu son paylaşımıyla ise takipçilerini endişenlendirdi.

Gonca Vuslateri, kızı uyandı diye koşarken bacağını sakatladığını duyurdu. Bacağına atel takılan oyuncu, "Uyandı diye koşarken kendimi sakatladım. Ama gel de sakatlanma" ifadelerini kullandı.