Gönül Dağı dizisinden ayrılacağı iddia edilmişti! Berk Atan kararını verdi

15 Ağustos 2024 15:59 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 16:10

Önümüzdeki sezon hazırlıklarına başlayan Gönül Dağı dizisinden ayrılıların yaşanacağı iddia edilmişti. Berk Atan'ın 4 sezondur yer aldığı dizinin 5. sezonuna devam etmek istemediği iddia edilmişti. Kararını veren Berk Atan, önümüzdeki sezonda da Gönül Dağı dizisinde yer alacak.

BERK ATAN GÖNÜL DAĞI'NA YENİ SEZONDA DA DEVAM EDECEK

Gönül Dağı'nın 5.sezon çekimlerine başlandı. Dizinin yeni sezonunda Berk Atan'ın ayrılacağı iddia edilmişti. Kararını veren Berk Atan sosyal medya paylaşımıyla da Gönül Dağı'nın 5. sezonunda da yer alacağını duyurdu. Atan paylaşımına, "Doğum günü pastanızı üflerken ne dilediğinize dikkat edin." notunu düştü.