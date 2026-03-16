Gönül Dağı dizisine sürpriz transfer! Nurşin Demir, Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı

TRT1 kanalının sevilen aile dizisi 'Gönül Dağı', sürükleyici konusu ve başarılı oyuncularıyla altı sezondur televizyon karşısında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. En son 209. bölümü yayınlanan Gönül Dağı dizisi güldüren sahneleri ve gelişen olaylarıyla izleyenleri ekran başına topluyor. Birbirinden kıymetli isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosuna bri yeni ismin daha eklendiği Gönül Dağı'nda 'İpek' karakterini oynayacak isim belli oldu.

'GÖNÜL DAĞI' DİZİSİNİN İPEK'İ NURŞİM DEMİR EKRANLARA GELİYOR!

Köprü Film imzasını taşıyan ve yönetmen koltuğunda da Ozan Uzunoğlu’nun oturduğu Gönül Dağı, oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor.

Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Gökçe Akyıldız ve Hacı Konuk gibi isimlerin katıldığı Gönül Dağı dizisinin yeni sezonunda oynayacak bir diğer yeni isim ise ekranların güçlü oyuncusu Nurşin Demir oldu.

NURŞİN DEMİR, TAYLAN VE ÇETİN’İN ANNESİNİ OYNAYACAK!

Çekimleri Eskişehir'de yapılan Gönül Dağı dizisinde “İpek” rolünü üstlenecek olan Nurşin Demir, projeye veda eden Süleyman Kaya karakterinin eski eşi, Taylan ile Çetin’in de annesi rolüyle ekranlarda yeteneğini sergileyecek.