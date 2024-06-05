Gönül Dağı'nın sevilen çiftinden evlilik yerine ayrılık haberi geldi

05 Haziran 2024 14:50 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 14:50

Reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisine geçtiğimiz sezon dahil olan Sude Zülal Güler ile başrol oyuncusu Berk Atan'ın evliliğe doğru giden ilişkilerin bittiği öne sürüldü.

BERK ATAN VE SUDE ZÜLAL GÜLER ÇİFTİ AYRILDI

Gönül Dağı dizisine Yeşim karakteriyle dahil olan Sude Zülal Güler ile aynı dizide rol alan Berk Atan'ın sevgili olmaları magazin dünyasında ilgi görmüştü. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri kareleri paylaşan iki ismin birbirini takipten çıkması ayrılık iddialarını akıllara getirdi.