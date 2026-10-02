Özge Özberk, katıldığı bir Youtube programındaki görüntüleri, yıllar önce hayat verdiği karakterleri de yeniden gündeme getirdi. Özberk, özellikle 2004 yılında vizyona giren G.O.R.A.’daki Ceku rolüyle hafızalarda yer etmişti. G.O.R.A.’nın üzerinden geçen 22 yılın ardından Özge Özberk’in o dönemden bugüne uzanan değişimi de dikkat çekti.

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HABERİN ÖZETİ G.O.R.A.’nın Ceku’su olarak hafızalara kazınmıştı! 50 yaşındaki Özge Özberk'in son görünüşü ağızları açık bıraktırdı KAFA TV'de Can Yılmaz'ın sunduğu Ballandıra Ballandıra programına konuk olan Özge Özberk'in son görüntüleri, G.O.R.A.'daki Ceku rolünden bugüne geçen 22 yıllık değişimi ve kariyerini yeniden gündeme getirdi. Özge Özberk, 2004 yılında vizyona giren ve Cem Yılmaz'ın yazıp başrolünü üstlendiği G.O.R.A. filminde Ceku karakterine hayat vermişti. Oyuncu, 2005 yapımı Babam ve Oğlum filmindeki Birgül rolüyle 2006 Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 2004'te Çemberimde Gül Oya dizisinde Genç Yurdanur'u canlandıran Özberk, 2008 yılında A.R.O.G. filmiyle Ceku karakterini yeniden oynadı. Sinemada Mavi Gözlü Dev ve 120 gibi filmlerde rol alan sanatçı; Yol Arkadaşım, Pis Yedili, Kalbimdeki Deniz, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Dilek Taşı gibi televizyon dizilerinde izleyici karşısına çıktı.

ÖZGE ÖZBERK, G.O.R.A.’DA CEKU KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Özge Özberk, 2004 yılında vizyona giren G.O.R.A. filminde Ceku karakterine hayat vererek geniş kitlelerin hafızasında yer etti. Cem Yılmaz’ın yazıp başrolünü üstlendiği filmde Arif’in hayatına giren Ceku, hikâyenin önemli karakterlerinden biri oldu. Özberk’in filmdeki performansı, oyuncunun kariyerindeki dikkat çeken rollerden biri olarak öne çıktı. G.O.R.A.’nın üzerinden geçen yılların ardından Ceku karakteri de Özge Özberk’in en çok hatırlanan rollerinden biri olmaya devam ediyor.

ÖZGE ÖZBERK’İN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

2004 yılında G.O.R.A.’daki Ceku karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özge Özberk, aradan geçen yıllarda çok sayıda dizi ve film projesinde rol aldı. Oyuncunun kariyerindeki değişimin yanı sıra yıllar içinde ekran karşısındaki görüntüsü de farklılaştı.

Özberk’in son dönem görüntüleri, G.O.R.A.’daki Ceku karakterini hatırlayan izleyicilerin de dikkatini çekti. Aradan geçen 22 yıl, oyuncunun eski ve yeni dönem görüntüleri arasındaki değişimi bir kez daha ortaya koydu.

ÖZGE ÖZBERK’İN 22 YILLIK SÜREÇTEKİ UNUTULMAZ ROLLERİ

G.O.R.A.’nın ardından Özge Özberk, farklı türlerdeki yapımlarda birbirinden farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı. 2004 yılında Çemberimde Gül Oya’da Genç Yurdanur karakterini oynayan oyuncu, bir yıl sonra Çağan Irmak imzalı Babam ve Oğlum filminde Birgül rolünü üstlendi. Bu performansıyla 2006 yılında Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Özberk, Mavi Gözlü Dev filminde Münevver, 120 filminde ise Münire karakteriyle sinema çalışmalarını sürdürdü. 2008 yılında G.O.R.A.’daki Ceku karakterine A.R.O.G. ile yeniden hayat verirken, Yol Arkadaşım dizisinde Ayla karakterini oynadı.

Televizyonda da farklı dönemlerde izleyici karşısına çıkan Özberk, Pis Yedili’de Filiz Öğretmen, Kalbimdeki Deniz’de Deniz Öztuna ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nde Derya Yılmaz karakterleriyle dikkat çekti. Son yıllarda ise Dilek Taşı dizisinde Rüçhan Rona karakterini canlandırdı.

Özge Özberk, G.O.R.A.’da hayat verdiği Ceku karakterinin ardından geçen 22 yılda birbirinden farklı yapımlarda rol aldı. Sinemada ve televizyonda farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan oyuncu, kariyerini komedi, dram ve dönem yapımlarıyla sürdürdü. Can Yılmaz’ın programında yeniden gündeme gelmesiyle birlikte Özberk’in G.O.R.A.’daki günleri de hatırlanırken, Ceku karakterinden bugüne uzanan oyunculuk yolculuğu bir kez daha merak konusu oldu.