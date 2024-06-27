Gören Hülya Avşar zannetti! Türkiye, Yunan güzeli konuşuyor

27 Haziran 2024 15:34 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 15:35

Yunanistan yapımı Ada ve Maestro dizinde rol alan oyuncu Klelia Andriolatou'yu gören Türk izleyiciler ünlü oyuncuyu Hülya Avşar'ın gençliğine benzetti.

GÖREN HÜLYA AVŞAR ZANNETTİ

Yunanistan'ın ilk orijinal dizisi Ada ve Maestro, dikkat çekmeyi başardı. Türkiye'de de büyük ilgi gören dizinin başrol oyuncusu Klelia Andriolatou'yu görenler aynı yorumları yaptı. Renkli gözleri ve beyaz teniyle Hülya Avşar'ın gençliğine benzeyen oyuncuya sosyal medyada yorum yağdı.

KLELIA ANDRIOLATOU KİMDİR?

12 Ekim 1996 Selanik doğumlu Klelia Andriolatou, Maestro ve 18 gibi yapımlarla adından söz ettirdi. Doğal güzelliğiyle dikkatleri üzeirne çeken oyuncu, Türkiye'de Hülya Avşar benzerliğiyle popüler oldu.