Görkem Sevindik'ten oruç açıklaması! Eşref Rüya'nın Kadir'i Görkem Sevindik: Oruç, benim Allah ile iletişime geçtiğimi gösteriyor

Geçtiğimiz gün Bilal Erdoğan'ın düzenlediği Darülaceze iftar davetine birbirinden ünlü isimler akın etmişti. Sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin bir araya geldiği akşamda; Zeynep Atılgan, Erdem Şanlı, Acun Ilıcalı, Ava Yaman, Hülya Avşar, Kadir Ezildi, Dursun Özbek, Ceren Benderlioğlu ve Görkem Sevindik gibi ekran yıldızı yüksek isimler bulunuyordu. Mekan giriş ve çıkışlarında magazin muhabirlerine samimi sohbette bulunan isimler arasında Kanal D'nin reyting rekortmen dizisi Eşref Rüya'nın Deli Kadir'i Görkem Sevindik de vardı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Görkem Sevindik'in iftar davetindeki neşeli halleri dikkat çekti.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YILDIZ KARAKTERİNİ OYNAYAN GÖRKEM SEVİNDİK'TEN ORUÇ AÇIKLAMASI!

Her Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Eşref Rüya dizisinin Kadir'i Görkem Sevindik, Darülaceze iftarında samimi bir ropörtajda bulundu.

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif ayına elvede dediğimiz şu günlerde orucun kendisine kattığı maneviyata dikkat çeken oyuncu Görkem Sevindik,

"Oruç tutmak benim Allah ile iletişime geçtiğimi gösteriyor. Keyif alıyorum bundan. Ramazan bu sene çok hızlı ve keyifli geçti." ifadesinde bulundu.

EŞREF RÜYA'NIN KADİR'İ GÖRKEM SEVİNDİK MEMNUNİYETİNİ BİLDİRDİ

İçerisinde bulunduğu Eşref Rüya dizisinin gidişatına yönelik konuşan Görkem Sevindik, "İş çok güzel her şey yerinde. Reytinglerimiz de güzel, inşallah böyle devam ederiz. Herkesin keyfi yerinde mutluyuz." dedi.

Ayrıca Sevindik, dizide gündem olan hareketlerinin senaristin ve yönetmenin de başarısı olduğuna değinerek, "Biz elimizden geldiğince tadını çıkararak oynamaya çalışıyoruz. Bu da insanlara yansıyor" cümlelerini de sözlerine ekleyerek konuşmasını bitirdi.