Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi!

08 Ocak 2025 09:30 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 09:30

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan fenomen Kerimcan Durmaz, adliyeye sevk edildi.

Kerimcan Durmaz hakkında yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı​ tarafından hakkında soruşturma​ başlatılmıştı. Dün kaldığı eve yapılan baskın sonrası Kerimcan Durmaz gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Kerimcan Durmaz, adliyeye sevk edildi.

KERİMCAN DURMAZ ADLİYEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam​ yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Durmaz, soruşturma kapsamında Beykoz'daki evinde gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Durmaz, sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasına getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz, adliyeye sevk edildi.