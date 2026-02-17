Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Gözaltına alınan Murat Dalkılıç'ın basın danışmanından ilk açıklama

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu'nun da olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Murat Dalkılıç'ın basın danışmanının yaptığı açıklamada "Vereceği test örneklerinin ardından aklanacağına inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gözaltına alınan Murat Dalkılıç'ın basın danışmanından ilk açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 10:26

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmalarına devam ediyor. Aralarında şarkıcı Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu ve Aygün Aydın gibi isimlerin olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

HABERİN ÖZETİ

Gözaltına alınan Murat Dalkılıç'ın basın danışmanından ilk açıklama

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve modacı Kemal Doğulu bulunuyor.
Murat Dalkılıç'ın basın danışmanı, Dalkılıç'ın illegal madde kullanmadığını, burun ameliyatlarına bağlı antibiyotik ilaçlar kullandığını belirtti ve test örneklerinin ardından aklanacağına inandıklarını açıkladı.
Gözaltına alınan diğer isimler Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Murat Öztürk, Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı ve Furkan Koçan'dır.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

MURAT DALKILIÇ, İSMAİL HACIOĞLU VE KAAN TANGÖZE GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınanların arasında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve modacı Kemal Doğulu'nun da bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Murat Dalkılıç'ın basın danışmanından ilk açıklama

MURAT DALKILIÇ'IN BASIN DANIŞMANINDAN İLK AÇIKLAMA

Murat Dalkılıç'ın basın danışmanı yaptığı açıklamada, "Vereceği test örneklerinin ardından aklanacağına inancımız tamdır. Geçirdiği burun ameliyatlarına bağlı olarak kullandığı antibiyotik ilaçlar dışında herhangi bir şekilde illegal madde kullanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.

Gözaltına alınan Murat Dalkılıç'ın basın danışmanından ilk açıklama

Gözaltına alınan isimler;

  • Şarkıcı Murat Dalkılıç,
  • Kaan Tangöze,
  • İsmail Hacıoğlu,
  • Kemal Doğulu,
  • Hakan Tunçelli,
  • Murat Cevahiroğlu,
  • Barış Talay,
  • Hakan Kakız,
  • Murat Öztürk,
  • Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt,
  • Alihan Taşkın,
  • Tolga Sezgin,
  • Ramazan Bayar,
  • Aygün Aydın,
  • Buse Görkem Narcı,
  • Furkan Koçan
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.