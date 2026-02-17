İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmalarına devam ediyor. Aralarında şarkıcı Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu ve Aygün Aydın gibi isimlerin olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gözaltına alınan Murat Dalkılıç'ın basın danışmanından ilk açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve modacı Kemal Doğulu bulunuyor. Murat Dalkılıç'ın basın danışmanı, Dalkılıç'ın illegal madde kullanmadığını, burun ameliyatlarına bağlı antibiyotik ilaçlar kullandığını belirtti ve test örneklerinin ardından aklanacağına inandıklarını açıkladı. Gözaltına alınan diğer isimler Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Murat Öztürk, Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı ve Furkan Koçan'dır.

MURAT DALKILIÇ, İSMAİL HACIOĞLU VE KAAN TANGÖZE GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınanların arasında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve modacı Kemal Doğulu'nun da bulunduğu öğrenildi.

MURAT DALKILIÇ'IN BASIN DANIŞMANINDAN İLK AÇIKLAMA

Murat Dalkılıç'ın basın danışmanı yaptığı açıklamada, "Vereceği test örneklerinin ardından aklanacağına inancımız tamdır. Geçirdiği burun ameliyatlarına bağlı olarak kullandığı antibiyotik ilaçlar dışında herhangi bir şekilde illegal madde kullanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.

Gözaltına alınan isimler;