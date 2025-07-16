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 | Dilek Ulusan

Gözaltına alınan Testo Taylan, çocuk hayranına saldırdığı iddialarına cevap verdi

13 yaşındaki bir hayranını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan fenomen Testo Taylan, olayla ilgili açıklama yaptı. ardından sessizliğini sosyal medya üzerinden bozdu. Testo Taylan, "Aylardır evime gelip bana ve aileme küfür ediyorlar" dedi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 14:56

'da yaklaşık 1.5 milyon takipçisi olan Testo Taylan, şiddet iddialarıyla gündeme geldi. Son dönemlerde pek çok internet ünlüsüyle çektiği videolar sayesinde adını duyuran Taylan, 13 yaşındaki bir çocuğu darbettiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Konu hakkında açıklama yapan fenomen, "Aylardır evime gelip bana ve aileme küfür ediyorlar" dedi.

TESTO TAYLAN SALDIRI İDDİALARI HAKKINDA KONUŞTU

Sosyal medya hesabı üzerinden yaşananlara dair açıklama yapan Testo Taylan, "Aylardır evime geldiğimde dışardan bana bağırıyorlar. Aileme bana küfür ediyorlar. Defalarca uyardım ama anlamadılar. Aylardır işkence ettiler anlamadılar. Böyle sevgi şekli olmaz. Sonucunda sen suçlu oluyorsun. Elbette ben çok daha sabırlı olmalıydım ve polisi aramalıydım." dedi.

Gözaltına alınan Testo Taylan, çocuk hayranına saldırdığı iddialarına cevap verdi

TESTO TAYLAN SERBEST BIRAKILDI

İddiaya göre genç bir takipçisini darbeden Taylan, olayın ardından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen ünlü YouTuber'ın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaşanan gelişme sosyal medyada geniş yankı buldu.

Gözaltına alınan Testo Taylan, çocuk hayranına saldırdığı iddialarına cevap verdi
ETİKETLER
#youtube
#fenomen
#gözaltı
#Testo Taylan
#Şiddet Iddiası
#Magazin
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