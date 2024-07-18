Gözlerden uzak çiftlik kurmuştu! Geniş Aile'nin sevilen yüzü İlker Ayrık şimdi de ticarete atılıyor

18 Temmuz 2024 09:15 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 09:20

Ekranların tanınan yüzlerinden İlker Ayrık, Kısmet, Başımın Belası, Geniş Aile ve Seksenler gibi birçok başarılı projede yer almıştı.

Hayatında yenilikler yapan ünlü oyuncu İlker Ayrık, uzun zamandır şehirden uzakta yaşıyor.

ORGANİK TARIM YAPMAYA BAŞLAMIŞTI

Beykoz’un İshaklı Köyü’nde 17 dönümlük arazide çiftlik kuran Ayrık, burada sebze ve meyve yetiştirerek organik tarım bile yapıyor.

"HAYVANLARIN HEPSİYLE ARAM İYİ"

Ayrık daha önce, “Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. 11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" diyerek yaşadığı hayatı anlatmıştı.

AVM'YE DE GİRDİ

Hobi amaçlı girdiği bu işi ticarete dönüştürmeye başlayan İlker Ayrık, yeni girişiminden bahsetti.

Ünlü oyuncu ticarete atıldığını ve ünlü bir AVM'de mağaza ve restoranlardan kendisine bir yer kiraladığını açıkladı.