Göztepeli Rıza Kocaoğlu'ndan Elazığspor'a destek

18 May 2024 16:23 - Güncelleme : 18 May 2024 16:23

Göztepeli oyuncu Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından Elazığspor'a destek verdi. Kocaoğlu, sosyal medya hesabından oyuncu Emrah Aytemir ile fotoğraf paylaşarak yüzlerce yorum aldı.

RIZA KOCAOĞLU'NDAN ELAZIĞSPOR'A DESTEK

TFF 3. Lig play-off turunda mücadele eden Elazığspor'a, ünlü isimler destek paylaşımları yapıyor. Bu isimlere dizi ve sinema oyuncusu Rıza Kayaoğlu da dahil oldu. Kayaoğlu kendisi gibi oyuncu olan Elazığlı Emrah Aytemur ile birlikte sosyal medya üzerinden Elazığspor'a destek verdi. Söz konusu fotoğraflı paylaşımda Kayaoğlu, 'Çok teşekkür ederim kardeşim Emrah Aytemur, başarılar Elazığspor' yazarak destekte bulundu. .