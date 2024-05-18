Göztepeli Rıza Kocaoğlu'ndan Elazığspor'a destek
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 May 2024 16:23 - Güncelleme : 18 May 2024 16:23
Son olarak İnci Taneleri dizisinde rol alan dizi ve sinema oyuncusu Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından 'başarılar' notuyla Elazığspor forması paylaşarak destek verdi.
Göztepeli oyuncu Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından Elazığspor'a destek verdi. Kocaoğlu, sosyal medya hesabından oyuncu Emrah Aytemir ile fotoğraf paylaşarak yüzlerce yorum aldı.
RIZA KOCAOĞLU'NDAN ELAZIĞSPOR'A DESTEK
TFF 3. Lig play-off turunda mücadele eden Elazığspor'a, ünlü isimler destek paylaşımları yapıyor. Bu isimlere dizi ve sinema oyuncusu Rıza Kayaoğlu da dahil oldu. Kayaoğlu kendisi gibi oyuncu olan Elazığlı Emrah Aytemur ile birlikte sosyal medya üzerinden Elazığspor'a destek verdi. Söz konusu fotoğraflı paylaşımda Kayaoğlu, 'Çok teşekkür ederim kardeşim Emrah Aytemur, başarılar Elazığspor' yazarak destekte bulundu. .
Kaynak: İhlas Haber Ajansı