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 | Dilek Ulusan

Gülçin Ergül Hadise'nin sahnesini değerlendirdi: PR stratejisi başarılı oldu diyebilirim

Hepsi grubuyla popüler olan Gülçin Ergül, Hadise'nin Harbiye konserindeki koreografiyi ve sosyal medyadaki tepkileri hakkında konuştu. Uzun bir yazı yazan Gülçin Ergül, "Eğer amaç konuşulmaksa, bu anlamda PR stratejisi başarılı oldu diyebilirim" dedi.

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Gülçin Ergül Hadise'nin sahnesini değerlendirdi: PR stratejisi başarılı oldu diyebilirim
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 13:46

’nin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konserlerde dansları ve kıyafet tercihleriyle sosyal medyada büyük ses getirdi. Hadise'nin performansı sosyal medyayı ikiye bölerken, Gülçin Ergül de paylaşımıyla dikkat çekti

GÜLÇİN ERGÜL'DEN HADİSE YORUMU: PR İŞE YARADI

'Hepsi' grubunun eski solisti Gülçin Ergül de sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamayla Hadise'nin sahne performansı hakkında konuştu. Gülçin Ergül açıklamasında, "Herkesin konuştuğu ve bana da defalarca yollanan bu konuya benim yaklaşımım şöyle; pop müzik artistlerinin sahnelerinde, tabii ki popüler kültüre uygun, yani 'Pop' diyebileceğimiz tarzlarda koreografiler izliyoruz. Bu bir norm. Ve bu alanda çok başarılı, bayılarak izlediğimiz işler de oluyor. Yani sanatsal bir derinlik değil, estetik kaygının ön planda olduğu, geniş kitlelere hitap eden eğlenceli işler bekliyoruz. Popüler işlerde estetik kaygı her zaman vardır çünkü eğlence sektöründe amaç, mümkün olduğunca çok sayıda izleyiciye ulaşmak, ilgiyi sahnede tutmak ve en temelde izleyiciyi eğlendirmektir" dedi.

Gülçin Ergül Hadise'nin sahnesini değerlendirdi: PR stratejisi başarılı oldu diyebilirim

Bu olayların sosyal medya etkileşimleriyle alakalı olduğunu belirten Gülçin, "Peki, kötü yorumlar yazarken iyi hisseden insanlar da bu eğlencenin bir parçası olabilir mi? Her neyse de, zorbalığa varan hiçbir tutumun yanında durmayı kalben istemiyorum. Bu koreografinin estetikten uzak oluşunu ise şöyle yorumluyorum: Artık sosyal medya etkileşimlerinin büyük bir kısmı olumsuz yorumlarla sağlanıyor ve bu durum bilinerek sahneye çarpıcı bir iş konulmuş olabilir. Böylece gündem olundu. Eğer amaç konuşulmaksa, bu anlamda PR stratejisi başarılı oldu diyebilirim. Ama reklamın ve etkileşimin iyisi kötüsü olur mu, bu tartışılır. Bana sorarsanız, negatif etkileşim uzun vadede itibar zedeler" dedi.

Gülçin Ergül Hadise'nin sahnesini değerlendirdi: PR stratejisi başarılı oldu diyebilirim

Paylaşımında Hadise'ye de destek veren Gülçin, "PR stratejisi midir, değil midir bilemem ama gündeme gelen, olumsuz yorumlarla yıpranan ve güçlü durması gereken bir kadın söz konusu. Üstelik bu kadın, buna yıllardır maruz kalmasına rağmen hâlâ sahnede kalabilmiş biri. Bu hiç kolay değil, ciddi bir psikolojik dayanıklılık gerektiriyor. Benim bir izleyici olarak beklentim ise şarkıcının ses performansını en iyi şekilde sergileyebilmesi için sahne düzenlemesinin ve koreografinin bu amaca uygun şekilde yapılmış olması. Şarkı söylerken beden duruşu yani postür, ses performansını doğrudan etkiler. Bu koreografide ise duruş, şarkıcılık açısından uygun olmayan bir pozisyondaydı. Bu da teknik olarak iyi bir performansı zaten baştan imkânsız kılıyor ve bu nedenle sahne planlaması talihsiz bir seçim olmuş" diyerek dikkat çekti.

Gülçin Ergül Hadise'nin sahnesini değerlendirdi: PR stratejisi başarılı oldu diyebilirim

Hadise'nin sahne performansını beğenen Gülçin, "Playback elbette tercih edilebilirdi; o da bir seçimdi. Hadise’nin genel ses performansını beğenen de beğenmeyen de var. Ancak teknik koşullar göz önünde bulundurulduğunda bu tür detaylar da önem taşıyor. Ben bir hemcinsi ve meslektaşı olarak onun verdiği mücadeleyi görüyorum ve bu koreografi eğer kendi tercihi değilse, koreografının değişmesini yerinde bulurum. Sahneye konan her şey yoruma açıktır ama bize düşen, profesyonelce ve yapıcı analizler yapmaktır. Unutmayalım ki herkesin bir savaş verdiği bu dünyada, biraz daha empati ve anlayışla yaklaşmak çok şey değiştirir." diyerek sözlerini bitirdi.

ETİKETLER
#hadise
#sosyal-medya
#Gülçin Ergül
#Sahne Performansı
#Koreografi
#Pop Müzik
#Efektler
#Magazin
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