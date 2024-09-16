Gülçin Santarcıoğlu günden güne eriyor! Son haline yorum yağdı

16 Eylül 2024 17:29 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 17:30

Yalı Çapkını dizisinde İfakat rolüyle yer alan Gülçin Santırcıoğlu, dizinin yeni sezonunda verdiği kilolarla dikkat çekti. İlk sezondan itibaren bir hayli kilo veren Gülçin Santırcıoğlu'nun son haline yorum yağdı.

Başrolünde Afra Saraçoğlu​ ve Mert Ramazan Demir​'in yer aldığı Yalı Çapkını​ dizisinde İfakat rolüyle yer alan Gülçin Santırcıoğlu, verdiği kilolarla takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

GÜLÇİN SANTARCIOĞLU, VERDİĞİ KİLOLARLA YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Cuma günü yeni sezonuyla ekrana dönen Yalı Çapkını dizisinde rol alan Gülçin Santırcıoğlu, son haliyle izleyici tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Diziye ilk başladığından itibaren gözle görülür bir kilo kaybı​ yaşayan Gülçin Santırcıoğlu, yeni sezonda ise iğne ipliğe döndü. Bir hayli kilo verdiği gözlenen oyuncu, sosyal medya hesabından yorum yağmuruna tutuldu.

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?

25 Temmuz 1977 doğumlu olan Gülçin Santırcıoğlu aslen İzmirlidir. Oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünden mezun olduktan sonra konserler vermeye başladı. Daha sonra oyuncu olmaya karar veren Santırcıoğlu'nun ilk sinema filmi olan Türev, 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Ekran macerasına Elveda Rumeli dizisiyle başlayan oyuncu peş peşe ekranda birçok dizide rol aldı. Oyuncu peş peşe; Gülpare, Elveda Rumeli, Doktorlar, Bir Çocuk Sevdim, Osmanlı Tokadı, Kara Ekmek gibi projelerde rol aldı.