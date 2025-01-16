Gülçin Santırcıoğlu, Ayşe Barım hakkında konuştu: Ancak son yıllarda itiraf edebildim

16 Ocak 2025 11:13 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 11:15

Yalı Çapkını dizisinde İfakat rolüyle yer alan Gülçin Santırcıoğlu, dizi sektöründeki tekelleşme ve Ayşe Barım hakkında paylaşım yaptı. Oyuncu arkadaşlarını da eleştiren Gülçin Santırcıoğlu, "Ayşe Barım dışında bir menajerle çalışmak kafadan ikinci lig oyuncusu olmakla eş değer bilinir” dedi.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde İfakat rolüyle yer alan Gülçin Santarcıoğlu, son günlerde dizi sektöründe tekelleşme ve menajer​ Ayşe Barım iddiaları hakkında konuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Santarcıoğlu, sadece Ayşe Barım'a değil oyuncu​ arkadaşlarına da sitem etti.

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU'NDAN AYŞE BARIM AÇIKLAMASI

Tekelleşme üzerine açıklama yapan Gülçin Santırcıoğlu, "Bu sektörde inanın tamamen hakkıyla varolan ve aldığı parayı tırnaklarıyla kazıyan yüzlerce kamera önü ve arkası insanla çalıştım. Aslında bence çoğunluk bu insanlardan ibaret. Tekelleşme yok mu? Elbette var. Ayşe Barım dışında bir menajerle çalışmak kafadan ikinci lig oyuncusu olmakla eş değer bilinir. Aslında bir açıdan da oradan selken iş olmadan payınıza iş düşmez" dedi.

Kendi yaşadığı olaylardan da bahseden Gülçin Santırcıoğlu, "Kendi halinde bir menajer havasında olan ve 14 yıl çalıştığım hemcinsimden bile gördüğüm mobbingi kendime ancak son yıllarda itiraf edebildim. (kilolu olmak ayrılmak istediği işlerden yapımcı tarafında olup beni sözleşmeyle korkutma gibi) Ayşe Barım nasıl tek başına güçlü olsun? Onun lafına hayır diyemeyenler kim? Mama olma mevzularını bilemem orada değilim. Kimseyi koruma ve suçlama değil derdim. Kimse tek başına kral olmaz elbet teba lazım. Olduğum halden memnun olan biri olarak soruyorum. Gaza geleceksiniz sadece Ayşe Barım üzerinden değil onun lafının üzerine laf söyleyemeyenlere de bakın." diyerek oyuncu arkadaşlarına da laf attı.