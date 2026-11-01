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Magazin
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 19:16

Gülden Avşaroğlu’ndan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz itirafı! “Tutmayacağını düşünmüştüm”

Menajer ve cast direktörü Gülden Avşaroğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Projenin ilk gündeme geldiği dönemde dizinin Kurtlar Vadisi’ne benzerliği nedeniyle başarılı olacağını düşünmediğini söyleyen Avşaroğlu’nun söylemleri sosyal medyada gündem oldu.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Gülden Avşaroğlu’ndan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz itirafı! “Tutmayacağını düşünmüştüm”
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 19:16

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ekranlara veda etmesinin ardından da konuşulmaya devam ediyor. Menajer ve cast direktörü Gülden Avşaroğlu, dizinin ilk hazırlık sürecine ilişkin yıllar sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Avşaroğlu’nun yaptığı açıklama sosyal medyada viral oldu.

GÜLDEN AVŞAROĞLU’NDAN EDHO AÇIKLAMASI

ekranlarında oynadığı 2015 – 2021 sezonları arasında büyük reytingler kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yıllar sonra yeniden gündem oldu. Menajer ve cast direktörü Gülden Avşaroğlu’nun Youtube kanalında katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

Gülden Avşaroğlu’ndan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz itirafı! “Tutmayacağını düşünmüştüm”

5 yıl sonra yeniden adından söz ettiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hakkında yapılan açıklama dikkat çekti. 

Gülden Avşaroğlu’ndan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz itirafı! “Tutmayacağını düşünmüştüm”

Dizinin menajer ve cast direktörü Gülşen Avşaroğlu, “ Kurtlar Vadisinin aynısı bunu zaten yedi sene seyretti izleyici bir daha bunu seyretmez dedim. Seyretti bende seyrettim. Bayıla bayıla.” sözleriyle yıllar sonra itiraf etti.

“ ÇOK GÜZEL PARALAR KAZANDIM”

Menajer ve cast direktörü Gülden Avşaroğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dizinin yayınlanmaya başlamasıyla birlikte fikrinin değiştiğini belirten Avşaroğlu, projede çok sayıda oyuncusunun rol aldığını söyledi.

Gülden Avşaroğlu’ndan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz itirafı! “Tutmayacağını düşünmüştüm”

 Ünlü menajer, bu süreçte önemli kazanç elde ettiğini de açıkça dile getirdi. Avşaroğlu’nun “Çok sayıda oyuncum projede yer aldı, çok da güzel para kazandım” sözleri, dizinin kamera arkasındaki başarısına dair dikkat çeken bir ayrıntı olarak öne çıktı.

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ETİKETLER
#kurtlar vadisi
#eşkiya dünyaya hükümdar olmaz
#ATV
#Gülden Avşaroğlu
#Magazin
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