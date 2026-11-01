Gülden Avşaroğlu’ndan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz itirafı! “Tutmayacağını düşünmüştüm”

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ekranlara veda etmesinin ardından da konuşulmaya devam ediyor. Menajer ve cast direktörü Gülden Avşaroğlu, dizinin ilk hazırlık sürecine ilişkin yıllar sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Avşaroğlu’nun yaptığı açıklama sosyal medyada viral oldu.

GÜLDEN AVŞAROĞLU’NDAN EDHO AÇIKLAMASI

ATV ekranlarında oynadığı 2015 – 2021 sezonları arasında büyük reytingler kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yıllar sonra yeniden gündem oldu. Menajer ve cast direktörü Gülden Avşaroğlu’nun Youtube kanalında katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

5 yıl sonra yeniden adından söz ettiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hakkında yapılan açıklama dikkat çekti.

Dizinin menajer ve cast direktörü Gülşen Avşaroğlu, “ Kurtlar Vadisinin aynısı bunu zaten yedi sene seyretti izleyici bir daha bunu seyretmez dedim. Seyretti bende seyrettim. Bayıla bayıla.” sözleriyle yıllar sonra itiraf etti.

“ ÇOK GÜZEL PARALAR KAZANDIM”

Menajer ve cast direktörü Gülden Avşaroğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dizinin yayınlanmaya başlamasıyla birlikte fikrinin değiştiğini belirten Avşaroğlu, projede çok sayıda oyuncusunun rol aldığını söyledi.

Ünlü menajer, bu süreçte önemli kazanç elde ettiğini de açıkça dile getirdi. Avşaroğlu’nun “Çok sayıda oyuncum projede yer aldı, çok da güzel para kazandım” sözleri, dizinin kamera arkasındaki başarısına dair dikkat çeken bir ayrıntı olarak öne çıktı.