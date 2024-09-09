Güldür Güldür’e Onur Buldu ve Ecem Erkek döndü! Sevilen isim ayrılık kararı aldı

09 Eylül 2024 11:56 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 11:57

Güldür Güldür Show'un yeni sezon kadrosuna Onur Buldu ve Ecem Erkek dahil olurken, ayrılık açıklaması izleyiciyi üzdü. Güldür Güldür ekibi yeni sezon tanıtım afişi için bir araya gelirken, çekimlerde Alper Kul'un olmaması kafaları karıştırdı. Alper Kul, haberler sonrası ayrılık mesajı yayınladı.

11 sezondur ekranda olan Güldür Güldür Show'un yen sezon tanırımı çekimleri için ekip toplandı. Eğlenceli anların yaşandığı tanıtım çekiminde izleyicilerden yeni bir detay kaçmadı. Tanıtım çekiminde Alper Kul'un olmaması dikkat çekti. Ayrılık haberi gündeme gelirken, Alper Kul'dan açıklama geldi.

GÜLDÜR GÜLDÜR'DE BEKLENMEDİK AYRILIK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alper Kul, "Canlarım benim. Alkışınız, eğlenceniz bol olsun. Turneler kolay geçsin, anılar efsanevi olsun. Efendim ben bu sezon Güldür Güldür ailemle birlikte ekranlarınızda olamayacağım. Affınıza sığınarak bu seneyi pas geçiyorum. Tüm ekibimi ve izleyicilerimizi hasretle, sevgiyle ve hürmetle kucaklıyorum" diyerek çıkan ayrılık iddialarını doğrulamış oldu.