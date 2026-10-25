Gülhan Tekin eşi Hasan Elmas ile nasıl tanıştığını ilk kez anlattı

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İstanbul
Gülhan Tekin ile Sermiyan Midyat, Yasemin Penceresi programında itiraflarını sıraladı. Gülhan Tekin eşi Hasan Elmas ile Hükümet Kadın setinde tanıştığını belirtirken, Sermiyan Midyat ise "Hiç anlamadım" diyerek espri yaptı.
Gülhan Tekin eşi Hasan Elmas ile Hükümet Kadın setinde tanıştığını belirterek, "Bana sadece oyunculuk anlamında değil hayatımı değiştirdi. Sermiyan asıl bana hayatımın aşkımı, hayat arkadaşımı hediye etti. Sette tanıştık. Hükmet Kadın setinde çalışıyordu. Eşim de oyuncu, uygulayıcı yapımcı. Hasan için birçok şey söyleyebilirim. Setimizde çalışıyordu sonra gelişti bu olaylar" dedi.
3 Mayıs 1975 doğumlu Gülhan Tekin, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Dramatik Yazarlık Bölümünden mezundur. 2004 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve hâlen BKM Mutfak bünyesindedir. Tekin, Beyaz Melek, Neşeli Hayat, Maide'nin Altın Günü ve Kardeş Takımı gibi filmlerde rol aldı.