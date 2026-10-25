Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 17:14

Gülhan Tekin eşi Hasan Elmas ile nasıl tanıştığını ilk kez anlattı

TGRT Haber ekranında yayınlanan Yasemin'in Penceresi programının bu haftaki konuğu Hükümet Kadın filmi oyuncuları Sermiyan Midyat ve Gülhan Tekin oldu. Filmde Fehime rolüyle yer alan Gülhan Tekin, eşi Hasan Elmas ile Hükümet Kadın setinde tanıştıklarını anlattı.

Avatar
Editor
 Dilek Ulusan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 17:14

Gülhan Tekin ile Sermiyan Midyat, Yasemin Penceresi programında itiraflarını sıraladı. Gülhan Tekin eşi Hasan Elmas ile Hükümet Kadın setinde tanıştığını belirtirken, Sermiyan Midyat ise "Hiç anlamadım" diyerek espri yaptı. 

HABERİN ÖZETİ

Gülhan Tekin eşi Hasan Elmas ile nasıl tanıştığını ilk kez anlattı

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Gülhan Tekin ile Sermiyan Midyat, katıldıkları Yasemin Penceresi programında Tekin'in eşi Hasan Elmas ile Hükümet Kadın setinde tanışma hikayesini anlattı.
Gülhan Tekin, oyuncu ve uygulayıcı yapımcı olan eşi Hasan Elmas ile Hükümet Kadın film setinde tanıştığını söyledi.
Tekin, Sermiyan Midyat'ın kendisine hayat arkadaşını hediye ettiğini belirtti; Midyat ise bu duruma 'Hiç anlamadım' diyerek espriyle karşılık verdi.
3 Mayıs 1975 doğumlu Gülhan Tekin, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Dramatik Yazarlık Bölümü mezunudur.
2004 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılan ve hâlen BKM Mutfak bünyesinde olan Tekin; Beyaz Melek, Neşeli Hayat, Maide'nin Altın Günü ve Kardeş Takımı filmlerinde rol almıştır.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

GÜLHAN TEKİN EŞİ HASAN ELMAS İLE NASIL TANIŞTI?

Gülhan Tekin eşi Hasan Elmas ile Hükümet Kadın setinde tanıştığını belirterek, "Bana sadece oyunculuk anlamında değil hayatımı değiştirdi. Sermiyan asıl bana hayatımın aşkımı, hayat arkadaşımı hediye etti. Sette tanıştık. Hükmet Kadın setinde çalışıyordu. Eşim de oyuncu, uygulayıcı yapımcı. Hasan için birçok şey söyleyebilirim. Setimizde çalışıyordu sonra gelişti bu olaylar" dedi. 

Gülhan Tekin eşi Hasan Elmas ile nasıl tanıştığını ilk kez anlattı

GÜLHAN TEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

3 Mayıs 1975 doğumlu Gülhan Tekin, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Dramatik Yazarlık Bölümünden mezundur. 2004 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve hâlen BKM Mutfak bünyesindedir. Tekin, Beyaz Melek, Neşeli Hayat, Maide'nin Altın Günü ve Kardeş Takımı gibi filmlerde rol aldı.

Gülhan Tekin eşi Hasan Elmas ile nasıl tanıştığını ilk kez anlattı
ETİKETLER
#Sermiyan Midyat
#Gülhan Tekin
#Hasan Elmas
#Hükümet Kadın
#Yasemin Penceresi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.