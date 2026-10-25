Gülhan Tekin ile Sermiyan Midyat, Yasemin Penceresi programında itiraflarını sıraladı. Gülhan Tekin eşi Hasan Elmas ile Hükümet Kadın setinde tanıştığını belirtirken, Sermiyan Midyat ise "Hiç anlamadım" diyerek espri yaptı.

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HABERİN ÖZETİ Gülhan Tekin eşi Hasan Elmas ile nasıl tanıştığını ilk kez anlattı Gülhan Tekin ile Sermiyan Midyat, katıldıkları Yasemin Penceresi programında Tekin'in eşi Hasan Elmas ile Hükümet Kadın setinde tanışma hikayesini anlattı. Gülhan Tekin, oyuncu ve uygulayıcı yapımcı olan eşi Hasan Elmas ile Hükümet Kadın film setinde tanıştığını söyledi. Tekin, Sermiyan Midyat'ın kendisine hayat arkadaşını hediye ettiğini belirtti; Midyat ise bu duruma 'Hiç anlamadım' diyerek espriyle karşılık verdi. 3 Mayıs 1975 doğumlu Gülhan Tekin, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Dramatik Yazarlık Bölümü mezunudur. 2004 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılan ve hâlen BKM Mutfak bünyesinde olan Tekin; Beyaz Melek, Neşeli Hayat, Maide'nin Altın Günü ve Kardeş Takımı filmlerinde rol almıştır.

GÜLHAN TEKİN EŞİ HASAN ELMAS İLE NASIL TANIŞTI?

Gülhan Tekin eşi Hasan Elmas ile Hükümet Kadın setinde tanıştığını belirterek, "Bana sadece oyunculuk anlamında değil hayatımı değiştirdi. Sermiyan asıl bana hayatımın aşkımı, hayat arkadaşımı hediye etti. Sette tanıştık. Hükmet Kadın setinde çalışıyordu. Eşim de oyuncu, uygulayıcı yapımcı. Hasan için birçok şey söyleyebilirim. Setimizde çalışıyordu sonra gelişti bu olaylar" dedi.

GÜLHAN TEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

3 Mayıs 1975 doğumlu Gülhan Tekin, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Dramatik Yazarlık Bölümünden mezundur. 2004 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve hâlen BKM Mutfak bünyesindedir. Tekin, Beyaz Melek, Neşeli Hayat, Maide'nin Altın Günü ve Kardeş Takımı gibi filmlerde rol aldı.