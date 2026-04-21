Güller ve Günahlar dizisi için karar verildi! Güller ve Günahlar dizisinin sezon tarihi belli oldu mu?

Cumartesi günlerinin en çok izlenen dizilerinden olan Güller ve Günahlar dizisi, sürükleyen hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciler arasında büyük bir ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Başrolünde Cemre Baysel ile Murat Yıldırım'ın yer aldığı Güller ve Günahlar dizisi yayınlanan heyecan dolu gelişmeleriyle izleyicileri kendine bağlıyor. NGM imzası taşıyan Güller ve Günahlar'ın merak edilen sezon finali tarihi ise netlik kazanmaya başladı. Peki Güller ve Günahlar dizisi sezon finali ne zaman gerçekleşecek? Güller ve Günahlar dizisinin sezon finali tarihi belli oldu mu?

Özetle

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ SEZON FİNALİNE NE ZAMAN GİRECEK?

Ünü dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan Güller ve Günahlar dizisi şuana kadar ortalama 100 ülkeye satılır iken fenomen dizinin sezon finali tarihi netleşti.

Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in başrolünde oynadığı Güller ve Günahlar dizisi, kanal yönetiminden ikinci sezon onayını almayı başardı.

Reyting istatistiklerinde üst sıralarda gelmeyi başaran Güller ve Günahlar dizisi, eğer farklı bir karar alınmazsa 20 Haziran Cumartesi akşamı ekranlara bir süre mola verecek.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ: