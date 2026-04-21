Magazin
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

Güller ve Günahlar dizisi için karar verildi! Güller ve Günahlar dizisinin sezon tarihi belli oldu mu?

Cemre Baysel ile Murat Yıldırım'ın başrolde buluştuğu Güller ve Günahlar dizisi için sezon finali tarihi netlik kazandı. 100'den fazla ülkeye satılan Güller ve Günahlar dizisi, ikinci sezonunda yeniden izleyicileriyle bir araya gelecek.

Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 22:55
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 23:01

Cumartesi günlerinin en çok izlenen dizilerinden olan dizisi, sürükleyen hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciler arasında büyük bir ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Başrolünde ile 'ın yer aldığı Güller ve Günahlar dizisi yayınlanan heyecan dolu gelişmeleriyle izleyicileri kendine bağlıyor. NGM imzası taşıyan Güller ve Günahlar'ın merak edilen tarihi ise netlik kazanmaya başladı. Peki Güller ve Günahlar dizisi sezon finali ne zaman gerçekleşecek? Güller ve Günahlar dizisinin sezon finali tarihi belli oldu mu?

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Cumartesi günlerinin popüler dizisi Güller ve Günahlar'ın sezon finali tarihi netleşti.
Dizinin sezon finalinin 20 Haziran Cumartesi akşamı gerçekleşmesi bekleniyor.
Dizi, ikinci sezon onayını aldı.
Güller ve Günahlar, NGM imzası taşıyor.
Dizinin başrollerinde Cemre Baysel ve Murat Yıldırım yer alıyor.
Dizi, 100'e yakın ülkeye satıldı.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ SEZON FİNALİNE NE ZAMAN GİRECEK?

Ünü dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan Güller ve Günahlar dizisi şuana kadar ortalama 100 ülkeye satılır iken fenomen dizinin sezon finali tarihi netleşti.

Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in başrolünde oynadığı Güller ve Günahlar dizisi, kanal yönetiminden ikinci sezon onayını almayı başardı.

Reyting istatistiklerinde üst sıralarda gelmeyi başaran Güller ve Günahlar dizisi, eğer farklı bir karar alınmazsa 20 Haziran Cumartesi akşamı ekranlara bir süre mola verecek.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ:

OyuncuKarakter
Murat YıldırımSerhat
Cemre BayselZeynep
Oya UnustasıBerrak
Serdar OrçinCihan
Gülenay KalkanSevim
Serdar ÖzerCan
Emel ÇölgeçenRefika
Gizem SevimEbru
Mina Akdinİlkim
Beren GençalpHayal
Kaan ÇakırTibet
Aleyna SolakerAzra
Yade ArıcıKader
Merve Nur BengiSedef
