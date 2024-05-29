Gülşah Çomoğlu, ünlü oyuncunun kuzeni çıktı

29 May 2024 16:17 - Güncelleme : 29 May 2024 16:17

Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Gülşah Çomoğlu 38 yaşında hayatını kaybetti. Unutma Beni ve Kasaba Doktoru gibi yapımlarda rol alan Gülşah Çomoğlu'nun acı haberini Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakteriyle yer alan Ceren Karakoç duyurdu.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU, İLAYDA ALİŞAN'IN KUZENİ ÇIKTI

Kanser tedavisi gören oyuncu Gülşah Çomoğlu, oyuncu İlayda Alişan'ın kuzeni çıktı. Sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaşan Alişan, "Canım kuzenim Gülşah’ımı kaybettik. Çok çok çok üzgünüz. Cenazesi yarın (30 Mayıs) öğle namazına müteakip Altunizade Marmara Üni. İlahiyat Fak. Camii’nden kalkacak. Hepimizin başı sağ olsun” mesajını yayınladı.