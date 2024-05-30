Gülşah Çomoğlu'nun cenazesinde gözyaşları sel oldu! Eşi ve annesi fenalık geçirdi

30 May 2024 14:20 - Güncelleme : 30 May 2024 14:21

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti. 2 yaşında kızı bulunan oyuncunun 2 yıldır kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

ANNESİ VE EŞİ FENALIK GEÇİRDİ

Cenaze töreninde Gülşah Çomoğlu'nun anne ve eşi ayakta durmakta güçlük çekerken, ünlü isimler de cenaze töreninde yer aldı. Ceren Yalazoğlu Karakoç, İlayda Alişan cenazede yer aldı.