Gülşah Çomoğlu'nun ölümünde acı tesadüf! İlayda Alişan paylaşımıyla duygulandırdı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 14:12 - Güncelleme : 31 May 2024 14:12
Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncu Gülşah Çomoğlu, hayatını kaybetti. Dün toprağa verilen oyuncunun doğum günü olduğu ortaya çıktı. Çomoğlu'nun kuzeni İlayda Alişan, paylaşımıyla duygulandırdı.
Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi yapımlarda rol alan Gülşah Çomoğlu, dün toprağa verildi. Oyuncunun aynı gün, doğum günü olduğu ortaya çıktı.
ACI TESADÜF DUYGULANDIRDI
Gülşah Çomoğlu'nun kuzeni İlayda Alişan paylaştığı videoya "Tam bugün iyi ki doğdun. Melek oldun. Ve biz yine bugün bütün sevdiklerin bir aradaydık. Seni çok seviyorum boncuğum. Işıklar içinde uyu.” notunu düştü.
Kaynak: TGRT Haber