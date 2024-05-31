Gülşah Çomoğlu'nun ölümünde acı tesadüf! İlayda Alişan paylaşımıyla duygulandırdı

31 May 2024 14:12 - Güncelleme : 31 May 2024 14:12

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi yapımlarda rol alan Gülşah Çomoğlu, dün toprağa verildi. Oyuncunun aynı gün, doğum günü olduğu ortaya çıktı.

ACI TESADÜF DUYGULANDIRDI

Gülşah Çomoğlu'nun kuzeni İlayda Alişan paylaştığı videoya "Tam bugün iyi ki doğdun. Melek oldun. Ve biz yine bugün bütün sevdiklerin bir aradaydık. Seni çok seviyorum boncuğum. Işıklar içinde uyu.” notunu düştü.