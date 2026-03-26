Gülse Birsel bombayı patlattı! En sevilen filmlerindendi, harekete geçti: Yola çıktı, geliyor!

55 yaşındaki ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, daha önceden hazırlayıp ekranlara sunduğu 'Aile Arasında' filminin devam serisinin tamamlandığını duyurdu. Hayranlarına bu müjdeli haberi sosyal medya hesabından kanıtlı bir şekilde sunan Gülse Birsel, merakla beklenen yeni filminin senaryo aşamasının sonlandığını ve çekim hazırlıklarına start verdiklerini açıkladı.

GÜLSE BİRSEL'DEN MÜJDELİ HABER! "2 AİLE ARASINDA YOLA ÇIKTI, GELİYOR!"

En sevilen komedi filmleri arasında olan ve ilk serisi 2017 yılında vizyona giren Aile Arasında, 5 milyon'dan fazla seyirrciye ulaşmıştı.

Başrollerinde Demet Evgar ile Engin Günaydın'ın olduğu 'Aile Arasında' dizisi için devam filmi hazırlıkları son sürat devam ederken Birsel, sonunda müjdeyi duyurdu.

Gülse Birsel, aktif kullandığı sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle filmin çekimlerine başlanacağını öne sürdü.

Senarist ve oyuncu Birsel, son zamanların beğenerek izlenenen komedilerinden olan 'Aile Arasında'nın ikinci filminin senaryosunun bittiğini söyledi.

Birsel, '2 Aile Arasında' yola çıktı geliyor! Benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu, çekimlere başlayabiliriz" dedi.

AİLE ARASINDA FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VARDI?

Severek seyredilen yapımın başrollerini Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın üstlendiği Aile Arasında filmin oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Devin Özgün Çınar, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Erdal Özyağcılar, Rıza Akın, Derya Karadaş ve Su Kutlu gibi önemli isimler rol alıyor.