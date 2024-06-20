Gülse Birsel ile Gazapizm birbirine girdi: Bu sığlıkta baktığına emindik

20 Haziran 2024 10:25 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 10:43

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Programda rap sanatçılarını eleştiren Birsel, "Bu kadar sağlık sorununuz olamaz. 'Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor...' Çok üşüyorlar. Ben çok üşürüm benden daha çok üşüyorlar. İstanbul soğuk diye şikayet ediyorlar, soğuk değil" ifadelerini kullandı. Birsel'in sözlerine rap sanatçısı Gazapizm'den cevap geldi.

GÜLSE BİRSEL'İN SÖZLERİNE GAZAPİZM'DEN SERT CEVAP

Gülse Birsel'in açıklamalarına, 'Gazapizm' adıyla tanınan Anıl Acar tepki gösterdi. Gazapizm, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalır burjuva düşlerin yalanlardan arda Gülse . Bu arada hanımefendinin bu videoda beni şaşırtan hiçbir söylemi yok. Tüm bunlara bu sığlıkta baktığına emindik zaten. Yeni kitabı hayırlı olsun " yazdı.