Gülse Birsel müjdeyi sosyal medyadan duyurdu

17 May 2024 12:08 - Güncelleme : 17 May 2024 12:07

Fransa'da bulunan oyuncu ve senarist Gülse Birsel, yeni paylaşımıyla sevenlerine yeni projesinden bahsetti. Kitabının çıkış tarihini duyuran Birsel'e Filiz Akın, Arzu Sabancı gibi isimlerden yorum geldi.

GÜLSE BİRSEL MÜJDEYİ VERDİ

Uzun bir sessizliğin ardından paylaşım yapan Gülse Birsel, "Paris’ten sevgilerle. Kitabı yazıp bitirip buraya kaçtım 3-5 gün. Kitapçıyı işaret ettiğim fotodaki gibi, evet kitabım çıkıyor 10 güne filan. Burada da tabii hep sanat hep sanat. Centre Georges Pompidou’nun önündeyim, Chagall’ları filan çektim. Severim Chagall. Comedie Française’in önündeki pozu vermeye mecburdum. Kitap da komedi, belirteyim. Sokakta yürürken turistik atraksiyon olarak fotomu çekip bir gazeteye basıp verdiler. “Ünlüler Paris’te görüldü” filan yazıyor. Bir şey demedim, ünlü gibi davranılmasına heyecanlanmış gibi yapıp aldım. Parasız ama bağış yapabilirsiniz diye herkesi çekip yollarını buluyorlar. Güzel dümen. Pavlova’yı da koydum çünkü bu toplu karışık fotolarda illa bi yemek oluyor. Kitabım çıkıyor ve bayağı komik oldu, onu söylemiş miydim? Tamam o zaman. Ben daha buradayım. Bir şey isterseniz artık başkasıyla çözün benim bavul doldu. Kitap da alacağım yarın. Siz de alın. Ama benimkini. 10 güne çıkıyor. Hop nasıl geldik yine kitaba bak" diyerek yeni çıkacak kitabının müjdesini verdi.