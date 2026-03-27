Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımı pes dedirtti! Kim der 71 yaşında

Türk sinemasının efsane ismi olan Gülşen Bubikoğlu'nun son paylaşımı sosyal medyada rekor beğeni aldı. Ah Nerede ve Gırgıriye gibi unutulmayan Yeşilçam kalsikleriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncu, şu anda 71 yaşında olmasına rağmen, genç kızlara taş çıkartan güzelliği ile konuşuluyor. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun 'Kim der 71 yaşında' yorumları yağan son paylaşımı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımı pes dedirtti! Kim der 71 yaşında
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 17:40

'ın tescilli güzeli Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla gündemde. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile konuşulan Bubikoğlu, 71 yaşında olmasına rağmen, duru güzelliği ile sosyal medyayı salladı. Efsane oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yaptığı paylaşıma bir de 'Bu güzel havada evde durulmaz' notunu da ekleyerek, dikkatleri üzerine çekti. 71 yaşında olan ve paylaştığı son selfie ile yıllara meydan okuyan güzelliğini kanıtlayan Bubikoğlu, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımı pes dedirtti! Kim der 71 yaşında

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Yeşilçam'ın tescilli güzeli Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla 71 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekti.
Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi.
71 yaşında olmasına rağmen duru güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.
Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşıma 'Bu güzel havada evde durulmaz' notunu ekledi.
Paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.
Gülşen Bubikoğlu, Türk sinemasının tanınmış isimlerinden olup 'Yaban', 'Ah Nerede', 'Gırgıriye' gibi birçok filmde rol aldı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NUN PAYLAŞIMI PES DEDİRTTİ! KİM DER 71 YAŞINDA

Türk sinemasının en karakteristik yüzlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçmesine rağmen, güzelliği ile mest etti.

Ah Nerede ve Gırgıriye gibi sayısız efsaneleşmiş yapımda rol alan Gülşen Bubikoğlu, uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 71 yaşında olan usta sanatçı, doğal zerafetiyle görenleri adeta hayrete düşürdü.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞIYOR

Gülşen Bubikoğlu'nun son paylaştığı karede fark edilen ilk detay o hiç değişmeyen derin bakışları oldu. Asil duruşuyla her zaman dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, 71 yaşına meydan okuyan güzelliği ile hayranlarından övgü topluyor.

'Yıllar onu hiç değiştirmemeiş', 'Yaş almayan ', 'Zamanın durduğu isim', 'Asaletin tanımı' gibi binlerce yorum alan Bubikoğlu'nun son paylaşımı, sosyal medyada anında trend listesine girdi.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR, FİLMLERİ NELER?

Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk sinemasının güzellik semboli haline gelen Bubikoğlu, Fatih Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra da dans ve mankenlik eğitimi almıştır.

Bubikoğlu, kariyerine ise ilk defa Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmiyle başlamıştır. 1974 yılında da Türker İnanoğlu ile evlenen güzel oyuncunun bu evlilikten Zeynep İnanoğlu adında kızı bulunuyor.

Gülşen Bubikoğlu'nun iz bırakan başlıca eserleri ise şu şekilde;

Yaban - 1973

Ah Nerede - 1975

Gırgıriye - 1981

Alev Alve - 1984

Kurtar Beni - 1987

ETİKETLER
#Magazin
#türk sineması
#güzellik
#Yeşilçam
#Gülşen Bubikoğlu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.