Yeşilçam'ın tescilli güzeli Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla gündemde. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile konuşulan Bubikoğlu, 71 yaşında olmasına rağmen, duru güzelliği ile sosyal medyayı salladı. Efsane oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yaptığı paylaşıma bir de 'Bu güzel havada evde durulmaz' notunu da ekleyerek, dikkatleri üzerine çekti. 71 yaşında olan ve paylaştığı son selfie ile yıllara meydan okuyan güzelliğini kanıtlayan Bubikoğlu, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımı pes dedirtti! Kim der 71 yaşında Yeşilçam'ın tescilli güzeli Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla 71 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekti. Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi. 71 yaşında olmasına rağmen duru güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşıma 'Bu güzel havada evde durulmaz' notunu ekledi. Paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. Gülşen Bubikoğlu, Türk sinemasının tanınmış isimlerinden olup 'Yaban', 'Ah Nerede', 'Gırgıriye' gibi birçok filmde rol aldı.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NUN PAYLAŞIMI PES DEDİRTTİ! KİM DER 71 YAŞINDA

Türk sinemasının en karakteristik yüzlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçmesine rağmen, güzelliği ile mest etti.

Ah Nerede ve Gırgıriye gibi sayısız efsaneleşmiş yapımda rol alan Gülşen Bubikoğlu, uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 71 yaşında olan usta sanatçı, doğal zerafetiyle görenleri adeta hayrete düşürdü.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞIYOR

Gülşen Bubikoğlu'nun son paylaştığı karede fark edilen ilk detay o hiç değişmeyen derin bakışları oldu. Asil duruşuyla her zaman dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, 71 yaşına meydan okuyan güzelliği ile hayranlarından övgü topluyor.

'Yıllar onu hiç değiştirmemeiş', 'Yaş almayan güzellik', 'Zamanın durduğu isim', 'Asaletin tanımı' gibi binlerce yorum alan Bubikoğlu'nun son paylaşımı, sosyal medyada anında trend listesine girdi.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR, FİLMLERİ NELER?

Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk sinemasının güzellik semboli haline gelen Bubikoğlu, Fatih Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra da dans ve mankenlik eğitimi almıştır.

Bubikoğlu, kariyerine ise ilk defa Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmiyle başlamıştır. 1974 yılında da Türker İnanoğlu ile evlenen güzel oyuncunun bu evlilikten Zeynep İnanoğlu adında kızı bulunuyor.

Gülşen Bubikoğlu'nun iz bırakan başlıca eserleri ise şu şekilde;

Yaban - 1973

Ah Nerede - 1975

Gırgıriye - 1981

Alev Alve - 1984

Kurtar Beni - 1987