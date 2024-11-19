Gülşen sahnede hüngür hüngür ağladı! Metin Arolat'ın görüntüleri perişan etti

19 Kasım 2024 09:18 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 09:49

Açıkhava’da konser veren şarkıcı Gülşen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yakın arkadaşı Metin Arolat’ı andı. Sahnede hüngür hüngür ağlayan Gülşen, kısa bir aranın ardından sahnesine devam edebildi.

Harbiye Açıkhava’da sahne​ alan Gülşen​, gelen konuklarına eğlenceli bir akşam yaşattı. Geçtiğimiz ay babasını kaybeden Gülşen, yaşadığı büyük acı sonrası ilk kez sahne aldı. Sahnede Metin Arolat’ın resmini yansıtan Gülşen gözyaşlarına da hakim olamadı.

GÜLŞEN SAHNEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gülşen unutulmaz şarkıcının “Yine Bir Başıma” şarkısını seslendirdi. Bu esnada gözyaşlarına boğulan Gülşen, "Ben iyi olmaya geldim yanınıza. Biliyorum, hissediyorum hepimiz zorlanıyoruz bu hayatta. Hep birlikte iyileşelim, sımsıkı sarılalım, yaşamayı hatırlayalım" sözleriyle de dikkat çekti.

Gülşen daha önce de Metin Arolat​'ın ölümü sonrası sahnede Bangır Bangır şarkısını söylerken fenalaşmış ve sahneden inmek zorunda kalmıştı. Yardımla sahneden inen Gülşen, kısa bir molanın ardından tekrar sahneye geri dönebildi.