Gülşen'den Demet Akalın'a büyük süpriz! Gülşen ile konuşan Demet Akalın, sevinç naraları attı

Magazin dünyasında en son Burcu Güneş'in hakkında söylediği olay sözlerle konuşulan Demet Akalın, yüksek takipçili Instagram hesabında yayınladığı yeni gönderi ile hayranlarını müjdeledi. Özel hayatına sıklıkla yer verdiği ve şarkılarını paylaştığı Instragram hesabından video paylaşan Demet Akalın, Gülşen ile yeni bir proje için görüşme yaptığının sinyallerini verdi.

DEMET AKALIN'DAN SÜRPRİZ PROJE YOLDA MI? SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATAN DEMET AKALIN, HAYRANLARINI MÜJDELEDİ

Yeni saç imajı ve Burcu Güneş ile olan polemiğinden sonra ismi magazin gündemine konu olan Demet Akalın'dan çok konuşulacak yeni bir hareket daha geldi. Aktif kullandığı Instagram hesabında ünlü şarkıcı Gülşen ile görüştüğünü belli eden konuşmasında takipçilerine müjdeyi verdi.

Magazin gündeminde ismini zirveden düşürmeyen popun kraliçesi Demet Akalın, sosyal medya paylaşımıyla heyecanlandırdı.

Müjdesini duyururken kendi sevincini de gizleyemeyen Demet Akalın, Gülşen'in yeni şarkısı için harekete geçtiğini belirterek şu sözlerde bulundu:

''Ay bir şey diyeceğim: Dün Gülşen bana 'Şarkı hazırlıyorum' falan mı dedi? Ben mi yanlış anladım? Bence geliyor! Tarkan gibi oldum ben de böyle söyleyince.''

Mutluluk çığlıkları atan popçu Demet Akalın’ın gizemli paylaşımı kısa zamanda sosyal medyanın gündemine otururken paylaşımı görenler, ‘’Aman Burcu Güneş duymasın’’, ‘’Çok iyi!’’, ‘’Heyecanla bekliyoruz’’ tarzında yorumlarda bulundu.