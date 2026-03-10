Menü Kapat
 Ebrar Oral

Gülşen'den Demet Akalın'a büyük süpriz! Gülşen ile konuşan Demet Akalın, sevinç naraları attı

Gülşen ile görüşen Demet Akalın, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni gönderi ile sürpriz şarkının yolda olduğunu sevinç çığlıklarıyla müjdeledi.

Gülşen'den Demet Akalın'a büyük süpriz! Gülşen ile konuşan Demet Akalın, sevinç naraları attı
10.03.2026
10.03.2026
dünyasında en son Burcu Güneş'in hakkında söylediği olay sözlerle konuşulan , yüksek takipçili Instagram hesabında yayınladığı yeni gönderi ile hayranlarını müjdeledi. Özel hayatına sıklıkla yer verdiği ve şarkılarını paylaştığı Instragram hesabından video paylaşan Demet Akalın, ile yeni bir proje için görüşme yaptığının sinyallerini verdi.

DEMET AKALIN'DAN SÜRPRİZ PROJE YOLDA MI? SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATAN DEMET AKALIN, HAYRANLARINI MÜJDELEDİ

Yeni saç imajı ve Burcu Güneş ile olan polemiğinden sonra ismi magazin gündemine konu olan Demet Akalın'dan çok konuşulacak yeni bir hareket daha geldi. Aktif kullandığı Instagram hesabında ünlü şarkıcı Gülşen ile görüştüğünü belli eden konuşmasında takipçilerine müjdeyi verdi.

Magazin gündeminde ismini zirveden düşürmeyen popun kraliçesi Demet Akalın, sosyal medya paylaşımıyla heyecanlandırdı.

Gülşen'den Demet Akalın'a büyük süpriz! Gülşen ile konuşan Demet Akalın, sevinç naraları attı

Müjdesini duyururken kendi sevincini de gizleyemeyen Demet Akalın, Gülşen'in yeni şarkısı için harekete geçtiğini belirterek şu sözlerde bulundu:

Gülşen'den Demet Akalın'a büyük süpriz! Gülşen ile konuşan Demet Akalın, sevinç naraları attı

''Ay bir şey diyeceğim: Dün Gülşen bana 'Şarkı hazırlıyorum' falan mı dedi? Ben mi yanlış anladım? Bence geliyor! Tarkan gibi oldum ben de böyle söyleyince.''

Gülşen'den Demet Akalın'a büyük süpriz! Gülşen ile konuşan Demet Akalın, sevinç naraları attı

Mutluluk çığlıkları atan popçu Demet Akalın’ın gizemli paylaşımı kısa zamanda sosyal medyanın gündemine otururken paylaşımı görenler, ‘’Aman Burcu Güneş duymasın’’, ‘’Çok iyi!’’, ‘’Heyecanla bekliyoruz’’ tarzında yorumlarda bulundu.

