Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabı 'Kral Kaybederse' dizi oluyor: Halit Ergenç'ten sonra bir oyuncu daha açıklandı

25 Kasım 2024 04:07 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 04:20

Gülseren Budayıcıoğlu'nun çok satan kitaplarından olan Kral Kaybederse dizi olarak artık sete çıkmaya hazır. Kitabın Kenan karakterine Halit Ergenç hayat verecek. Diğer karakterler de belli olmaya başladı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun diziye dönüştürülen pek çok kitabının arasında uzun zamandır ekranlara taşınıp taşınmayacağı tartışma konusu olan Kral Kaybederse projesi artık sete çıkmak için gün sayıyor. Konusuyla dikkatleri üzerine çeken ve satış rekorları kıran kitabın dizi hali güçlü kadrosuyla da izlenme rekorları kıracağa benziyor.

GÜÇLÜ KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Taylan Biraderler’in yönetmen koltuğuna oturacağı, Ertan Kurtulan’ın yazdığı dizide Halit Ergenç​, Merve Dizdar​, Aslıhan Gürbüz, Nalan Kuruçim, Cenan Çamyurdu ve Murat Garipğaoğlu katılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre kitabın önemli karakterlerinden Özlem’e hayat verecek oyuncu da açıklandı. Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya​ “Kral Kaybederse” dizisinde rol alacak. Dizi narsist bir erkeğin hikayesini konu alıyor.