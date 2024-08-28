Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile ayrıldıklarını duyurdu

28 Ağustos 2024 11:38 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:38

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile bir süredir sevgili olduğu Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından ayrılık kararını duyurdu. Mehmet Ali Erbil'in kendisine aldığı yüzüğü her fırsatta basın mensuplarına gösteren Gülseren Ceylan, paylaştığı ayrılık yazısında pozitif bir şekilde devam etmek istiyorum." ifadesi dikkat çekti.

MEHMET ALİ ERBİL İLE GÜLSEREN CEYLAN AYRILDI

Mehmet Ali Erbil ile evlenmek istediğini dile getiren Gülseren Ceylan, gece yarısı yaptığı paylaşımda, "Mehmet Ali ile yollarımı ayırdım, ayrılık sebebi ile ilgili saçma sapan uydurma haberleri yapmayıp umarım bu defa bize saygı duyarsınız." dedi.

Paylaşımına devam eden Gülseren Ceylan, "Hayatıma kaldığım yerden kaossuz mutlu, pozitif bir şekilde devam etmek istiyorum." ifadesiyle de dikkat çekti.