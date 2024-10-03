Gülseren Ceylan sevgilisi Mehmet Ali Erbil'in evinden canlı yayın yaptı! "Gırgıriye Gülşen Bubikoğlu" yorumları yağdı

03 Ekim 2024 15:01 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 15:08

Kendisinden 40 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile sevgili olan Gülseren Ceylan sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla 'pes' dedirtti. Arkadaşına Mehmet Ali Erbil'in evini gezdiren Gülseren Ceylan, "Köprüyü görüyor evimiz. Bir nikahımız yok” sözleriyle tepki çekti.

Mehmet Ali Erbil her paylaşımı gündem sevgilisi Gülseren Ceylan, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında ünlü ismin evini gezdirdi. Ev köprü görüyor" diyen Gülseren Ceylan, "Bir nikahım eksik" sözleriyle tepki topladı.

GÜLSEREN CEYLAN'DAN TEPKİ ÇEKEN CANLI YAYIN

Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, yaptığı canlı yayınla tepki topladı. Açtığı canlı yayınla evin tüm odalarını gösteren Gülseren Ceylan, evde çalışan kadına "Bak kahve yapar mısınız?" dedikten sonra arkadaşına dönerek "gördün mü?" dedi. Evde para sayma makinesinin de olduğunu belirten Gülseren Ceylan, evinde köprüyü gördüğünün de altını çizdi.

Binlerce yorum alan Gülseren Ceylan'a "Dizilerde falan oluyor sanıyordum. Meğerse gerçekmiş bunlar", "Güldür Güldür skeci gibi" "Gırgıriye Gülşen Bubikoğlu" gibi yorumlar yapıldı.

Geçtiğimiz ay ise Mehmet Ali Erbil'in kendisine aldığı arabayı da paylaşan Gülseren Ceylan, "İlk defa arabam oldu. . Kullanmayı bu küçük, minnoş arabada öğreneyim diye sevgilim doğum günü hediyesi almış. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın, seni çok seviyorum" dedi.