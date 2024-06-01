Güneşi Beklerken'in sevilen çifti Hande Doğandemir ve Kerem Bürsin yıllar sonra yan yana
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
01 Haziran 2024 13:52 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 13:52
Yayınlandığı dönem beğeni yağmuruna tutulan Güneşi Beklerken dizisinin başrol oyuncuları Hande Doğandemir ile Kerem Bürsin yıllar sonra buluştu. İki oyuncunun fotoğrafına beğeni yağdı.
Başrolünde Hande Doğandemir, Kerem Bürsin, Yağmur Tanrısevsin Emre Kınay ve İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı Güneşi Beklerken dizisi 2014 yılında final yaparak ekrana veda etti. İki oyuncu yıllar sonra gittikleri davette buluştu.
GÜNEŞİ BEKLERKEN OYUNCULARI YILLAR SONRA YAN YANA
Kerem Bürsin, eski rol arkadaşı Hande Doğandemir ile karesini sosyal medya hesabından paylaşarak, "11 yıl sonra! Whattt" notunu düştü.
Kaynak: TGRT Haber