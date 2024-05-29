Güneşin Kızları oyuncuları yıllar sonra aynı karede!

29 May 2024 10:26 - Güncelleme : 29 May 2024 10:26

Başrolünde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel ve Burcu Özberk'in yer aldığı Güneşin Kızları dizisi 2016 yılında final yaparak ekrana veda etmişti. Tekrarları büyük ilgiyle izlenen dizinin iki başrol oyuncusu yıllar sonra karşılaştı.

GÜNEŞİN KIZLARI OYUNCULARI YILLAR SONRA AYNI KAREDE

Güneşin Kızları dizisinde Ali rolüyle yer alan Tolga Sarıtaş ile Savaş rolüyle izleyici karşısına çıkan Berk Atan yıllar sonra aynı karede yer aldı. İki Chaplin oyununda karşılaştı. Ayak üstü sohbet eden iki oyuncu, daha sonra oyunu izlemeye girdi.