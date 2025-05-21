Guns N' Roses'un kulis istekleri şaşırttı! Menü de yok yok

İstanbul'da konser verecek Guns N’ Roses grubu yola çıktı. Kulis isteklerini belirten grup üyeleri konser ekipmanları taşımak için 13 TIR kiraladı.

İlk olarak 1993 yılında Türkiye'de stadyum konseri veren efsanevi Guns N' Roses grubu, 32 yıl aradan sonra 2025 yılında tam kadro stadyum konseri verecek. Guns N’ Roses konserine sayılı günler kala dev prodüksiyonun merak edilen detayları paylaşıldı.

GUNS N' ROSES 13 TIR İLE YOLA ÇIKTI

Haftalardır süren hummalı hazırlık süreci için dev 13 TIR dolusu ekipman, Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktı. Sahne arkası kurulum ekibi için 350 kişilik teknik ekip çalışacak.

Grubun solisti Axl Rose, kulisin tamamen siyah dekore edilmesini isterken özel bir menü sipariş etti. Guns N’ Roses grubu Türk yemeklerini çok beğendiklerini belirterek, kulise İmam Bayıldı, Lahmacun, Kebap, İçli Köfte, Zeytinyağlı Sarma, Hünkar Beğendi, Baklava getirilmesini istedi.