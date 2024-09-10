Gupse Özay ile Barış Arduç'dan kızlarına doğum günü sürprizi!

10 Eylül 2024 11:02 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 11:02

Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızları Jan Asya 2 yaşına girdi. Kızları için doğum günü partisi organize eden Barış Arduç ile Gupse Özay çiftinin 'İyi ki doğdun Janiko'' diyerek şarkı söylediği anlar sosyal medyadan ilgi gördü.

2020 yılında evlenen Barış Arduç ile Gupse Özay çifti kızlarının ikinci yaş gününe özel doğum günü partisi organize etti. Renkli görüntülerin yer aldığı kutlamada Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinin yaşadığı heyecan kameralara yansıdı. BARIŞ ARDUÇ VE GUPSE ÖZAY'DAN ŞARKILI KUTLAMA Kızları Jan Asya'yı kameralardan uzak büyüten Barış Arduç ile Gupse Özay, dün kızları için küçük bir kutlama organize etti. Her yeri pembe renkli balonlarla süsleyen Barış Arduç ve Gupse Özay'ın eğlenceli hali beğeni topladı. Arduç çifti, 'İyi ki doğdun Janiko'' şarkısıyla kızlarını eğlendirdi.