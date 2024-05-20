Gupse Özay'ın kızını görenler gözlerine inanamadı! 'Yok artık' dedirten benzerlik

20 May 2024 09:18 - Güncelleme : 20 May 2024 09:18

Gupse Özay ile Barış Arduç çifti ailecek katıldıkları bir doğum günü kutlamasında poz verdi. Çiftin kızları Jan Asya'nın yüzü ilk kez göründü. Sosyal medyada Jan Asya'nın annesine olan benzerliği hakkında binlerce yorum yapıldı.

BARIŞ ARDUÇ İLE GUPSE ÖZAY'IN KIZININ İLK GÖRÜNTÜSÜ

Son olarak Lohusa filmiyle gündemde olan Gupse Özay ile Barış Arduç çifti, katıldıkları kutlamada kızlarıyla birlikte poz verdi. Barış Arduç'un kucağındaki Jan Asya'lı kareyi oyuncu Esra Ruşan'ın paylaşırken, çiftin mutluluklarına beğeni yağdı. İlk kez net yüzü görünen 2 yaşındaki Jan Asya'nın anne Gupse Özay'a benzerliği dikkat çekti.