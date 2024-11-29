Güzide Duran boşanma sorularından kaçamadı! Kararını ilk kez paylaştı

29 Kasım 2024 14:25 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 14:25

1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran, bir süredir boşanacağı iddiaları üzerine konuştu. 16 yıllık evli olan Güzide Duran, avukatıyla 3 saat görülme yaptıktan sonra Adnan Aksoy ile boşanacaklarını söyledi.

2002 yılında Yeşil Işık dizisinde rol alan Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlendi. İki oğlu olan Güzide Duran, Nişantaşı​'nda 3 saat avukatıyla görüştü. Bir süredir eşiyle boşanacağı konuşulan Güzide Duran ilk kez iddialar hakkında konuştu.

GÜZİDE DURAN BOŞANIYOR

Son zamanlarda boşanma​ haberleriyle gündeme gelen Güzide Duran, Nişantaşı’ndaki bir mekanda avukatıyla görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından mekândan ayrılan Güzide Duran, muhabirlerin sorularından kaçmak için aracına hızlıca koştu. Ünlü manken, boşanacağı iddiasıyla ilgili ısrarlı sorular üzerine “Evet, doğru. Bir süreç yaşıyoruz şu an” ifadelerini kullandı.

GÜZİDE DURAN 2 KEZ BOŞANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNMÜŞTÜ

Güzide Duran, 2 kez boşanmanın eşiğinden dönen ünlü manken, daha önce de evliliğinde kriz yaşamış ve boşanma davası açmıştı. Eşiyle sorunlarını halleden Güzide Duran, 2 kez boşanma davasından geri çekilmişti.