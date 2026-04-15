Hababam Sınıfı’nın cimcime kızı Sevda Aktolga'nın son haline beğeni yağdı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
insan Avcısı, Cennetin Çocukları, Hababam Sınıfı Tatilde, Erkek Güzeli Sefil İbo gibi Yeşilçam filmlerinde rol alan Sevda Aktolga'nın son haline beğeni yağdı.
Yeşilçam’ın efsane yapımlarında rol alarak izleyicinin gönlünde taht kuran, neşeli tavırlarıyla hatırlanan Sevda Aktolga’nın son görüntüsü merak konusu oldu.
Ünlü oyuncu Sevda Altolga'nın son haline "Hala aynı", "Hiç değişmemiş, "Gülüşü aynı" gibi yorumlar yapıldı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede de binlerce beğeni aldı.
SEVDA AKTOLGA KAÇ YAŞINDA?
24 Eylül 1957 doğumlu Sevda Aktolga, oyuncudur. Türk sinemasında çeşitli sinema filmlerinde rol alan Aktolga, kariyerine 1975 yılında İnsan Avcısı isimli filmde rol alarak başladı. 2008-2016 yılları arasında yayımlanan Unutma Beni isimli dizide "Güler" rolünde oynamıştır. En son sinema filmi Aşk Oyunu adlı filmde "Münire" karakterini oynamıştır.
|Bilgi
|Detay
|Ad Soyad
|Sevda Aktolga
|Doğum Tarihi
|24 Eylül 1957
|Meslek
|Oyuncu
|Kariyer Başlangıcı
|1975
|İlk Film
|İnsan Avcısı
|Öne Çıkan Dizi
|Unutma Beni (2008-2016)
|Dizideki Rolü
|Güler
|Son Sinema Filmi
|Aşk Oyunu
|Filmdeki Karakteri
|Münire