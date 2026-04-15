Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Hababam Sınıfı’nın cimcime kızı Sevda Aktolga'nın son haline beğeni yağdı

Yeşilçam oyuncusu Sevda Aktolga, yıllar sonra ortaya çıktı. Hababam Sınıfı’nın cimcime kızı Sevda Aktolga'nın son haline beğeni yağdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 14:50

insan Avcısı, Cennetin Çocukları, Hababam Sınıfı Tatilde, Erkek Güzeli Sefil İbo gibi filmlerinde rol alan Sevda Aktolga'nın son haline beğeni yağdı.

HABERİN ÖZETİ

Hababam Sınıfı’nın cimcime kızı Sevda Aktolga'nın son haline beğeni yağdı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Sevda Aktolga'nın yıllar sonra ortaya çıkan son hali beğeni topladı.
Sevda Aktolga, 'İnsan Avcısı', 'Cennetin Çocukları', 'Hababam Sınıfı Tatilde', 'Erkek Güzeli Sefil İbo' gibi filmlerde rol aldı.
Oyuncu, 24 Eylül 1957 doğumludur.
Kariyerine 1975 yılında 'İnsan Avcısı' filmiyle başladı.
En son 'Aşk Oyunu' filminde 'Münire' karakterini canlandırdı.
2008-2016 yılları arasında 'Unutma Beni' dizisinde 'Güler' rolünde oynadı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

SEVDA AKTOLGA YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Yeşilçam’ın efsane yapımlarında rol alarak izleyicinin gönlünde taht kuran, neşeli tavırlarıyla hatırlanan Sevda Aktolga’nın son görüntüsü merak konusu oldu.

Ünlü Sevda Altolga'nın son haline "Hala aynı", "Hiç değişmemiş, "Gülüşü aynı" gibi yorumlar yapıldı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede de binlerce beğeni aldı.

SEVDA AKTOLGA KAÇ YAŞINDA?

24 Eylül 1957 doğumlu Sevda Aktolga, oyuncudur. Türk sinemasında çeşitli sinema filmlerinde rol alan Aktolga, kariyerine 1975 yılında İnsan Avcısı isimli filmde rol alarak başladı. 2008-2016 yılları arasında yayımlanan Unutma Beni isimli dizide "Güler" rolünde oynamıştır. En son sinema filmi Aşk Oyunu adlı filmde "Münire" karakterini oynamıştır.

BilgiDetay
Ad SoyadSevda Aktolga
Doğum Tarihi24 Eylül 1957
MeslekOyuncu
Kariyer Başlangıcı1975
İlk Filmİnsan Avcısı
Öne Çıkan DiziUnutma Beni (2008-2016)
Dizideki RolüGüler
Son Sinema FilmiAşk Oyunu
Filmdeki KarakteriMünire
ETİKETLER
#Magazin
#oyuncu
#Yeşilçam
#Sevda Aktolga
#Unutma Beni
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.