Hacı Sabancı babalık davası sonuçlandıktan sonra ilk kez konuştu! Sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

21 Ocak 2025 09:25 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 10:01

Hacı Sabancı'nın Fatma D. tarafından açılan babalık davasında 4 yaşındaki Uzay'ın yüzde 99.99 oranında babası olduğu anlaşıldı. Konuyla ilgili Sabancı ailesi sessizliğini korurken, Hacı Sabancı "Bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da" dedi.

Arzu ve Ömer Sabancı'nın en büyük oğlu Hacı Sabancı​'nın 42 yaşındaki Fatma G. tarafından açılan DNA testi sonucunda 4 yaşındaki Uzay​'ın babası olduğu ortaya çıktı. Hacı Sabancı sonuçların belli olmasının ardından eşi Nazlı Sabancı ve kızıyla fotoğrafını paylaşırken, DNA sonucuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.

HACI SABANCI İLK KEZ KONUŞTU

Hacı Sabancı'ya açılan babalık testinin sonuncunun açıklanmasının ardından sessizliğini koruyan Hacı Sabancı, “Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda” dedi.

Hacı Sabancı, “Bir üst mahkemeye itiraz edecek misiniz” sorusuna ise, “Avukatlar biliyor o konuları” diyerek cevap verdi. Babalık davasının karar duruşması ise 25 Şubat'ta gerçekleşecek.

HACI SABANCI'NIN SÖZLERİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay​'ın babası çıkmasının ardından sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri çocuk dünyaya gelirken iki kişinin kararı olduğu ve babanın da bilgisinin olması gerektiğini savunurken, kimileri ise Sabancı'nın açıklamalarına ateş püskürdü.

Hacı Sabancı'nın Fatma D. tarafından açılan DNA tesit sonucunda erkek çocuğunun ortaya çıkmasının ardından Sabancı ailesi de şoke oldu. Başta Arzu Sabancı​ olmak üzere, tüm Sabancı ailesi Hacı Sabancı'ya sitemini dile getirdi. Hakan Sabacı tüm fotoğraflarını yoruma kapatırken, aile büyüklerinin "Adımızın böyle bir haberle anılmasından çok rahatsızız" diyerek Hacı Sabancı'ya sitem ettiği ortaya çıktı.