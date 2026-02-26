Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti 2021 yılında evlenmiş ve 2022 yılında ise kızlarını kucaklarına almıştı. İkinci çocuk heyecanı yaşayan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın çocuklarının cinsiyetinin ise erkek olduğu öne sürüldü.

HACI SABANCI İLE NAZLI SABANCI'NIN EVLİLİKLERİ ÇATIRDAMIŞTI

Sabancı ailesinin en büyük oğlu Hacı Sabancı özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Fatma D.’nin Nazlı Sabancı ile evli olan iş insanı Hacı Sabancı’ya açtığı ‘babalık’ davası sonuçlanmış ve Hacı Sabancı’nın Uzay’ın babası olduğunun tespitine karar verilmişti.

DNA testi sonrası Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı evliliğinde sorun olmuştu. Çiftin ayrılma noktasına geldiği iddiaları varken Nazlı Sabancı'nın ikinci bebeğine hamile olduğu konuşulmaya başlandı.

HACI SABANCI İLE NAZLI SABANCI'NIN OĞLU OLACAK

Mehmet Üstündağ Gel Konuşalım programında, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanan Hacı ve Nazlı Sabancı’nın bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Bir kızları olan çiftin bu kez erkek bebekleri olacak.

Üstündağ programda; ' Sabancı çifti bu kez bir erkek bebek bekliyor. Çiftin 2023’te bir kızları olmuştu; adını da Hacı Sabancı’nın annesi Arzu Hanım’ın ismini de koyarak, Arzu Alara adını vermişlerdi. Henüz isimle ilgili netleşmiş bir bilgi yok tabii ama benim tahminin bu kez babası Ömer Bey’i onurlandırmak isteyecektir Hacı Sabancı… Tabii bu benim tahminim sadece. Şimdiden Sabancı ailesine hayırlı olsun diyelim, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim.'' dedi.